Zo maak je de perfecte gin-tonic: bartender proeft 17 premium tonics "Hoe fijner de parels, hoe beter de tonic"

12 mei 2018

13u25 0 Nina De ginhype voorbij? Dan toch niet als het van de tonic afhangt. Net zoals dat voor gin geldt, wordt ook de keuzestress bij ‘premium tonics’ steeds groter. Zelfs Fïnley mengt zich nu in het strijdgewoel. De hoogste tijd voor de Ultieme Premium Tonic Test: aan bartender Julie Dedrie van Bar Djoels in Veurne om de knoop door te hakken.

«The perfect serve? Bij mij altijd 5 centiliter gin én 15 centiliter tonic», stelt bartender Julie Dedrie. «Als driekwart van je glas gevuld wordt door tonic kan die dus maar beter van goede kwaliteit zijn.» En daar spelen fabrikanten gretig op in door het etiket ‘premium’ op hun vaak blits ogende flesjes te plakken. Met eenzelfde keuzestress tot gevolg als bij gin: zelfs in het warenhuis om de hoek valt het aantal merken nog amper bij te houden. «Met ook nog eens een opbod aan extra botanicals als garnituur», aldus Julie. «Nochtans gaat ook hier op: less is more. Tonic mag dan driekwart van het glas vullen, dé hoofdrolspeler blijft de gin. En als die al van uitstekende kwaliteit is, hoef je geen extra smaken meer toe te voegen.»

De ideale tonic?

