Zo leeft nieuwsanker Cathérine Moerkerke: “Ik ben verslaafd aan afterburn, maar zou nooit gelijk wat kunnen doen om af te vallen”

“Ik voel me een zombie als ik na 8 uur opsta.” Radiostem Sam De Bruyn over zijn liefde voor ijskoud douchen en padellen om 6 uur ’s morgens

“Waar ik het meest van schrok toen ik vroeg begon op te staan, was hoeveel tijd er vrijkwam.” Vandaag is de term ‘vroege vogel’ op het lijf geschreven van radiopresentator Sam De Bruyn, maar met zijn dag- en nachtritme was het lange tijd een pak minder goed gesteld. Een gesprek over eindeloos piekeren, koffie zetten als houvast, padellen om 6 uur ’s morgens en elke douchebeurt afsluiten met 30 seconden koud water. “Miljaar zeg, dat doet deugd!”

31 januari