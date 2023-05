Zo leeft ex-toptennister Dominique Monami (50) nu: “Vrouwen die op mijn leeftijd geen rimpels hebben spelen vals”

COLUMN. Journalist Jeroen blikt terug op recente relatie­breuk. “Ik hou niet voldoende van mezelf”

Een pijnlijke relatiebreuk: daar schrijft journalist Jeroen deze week over in zijn column. Hij en zijn K. zijn niet meer. Toch is er een zonnige kant aan dat trieste einde, want Jeroen weet nu beter dan ooit waar het misloopt in zijn relaties. Hij deelt zijn kijk op liefdebreuken. “Het is zij die mij deed inzien dat ik niet hou van mijn eigen lichaam. En de facto dus ook niet erg van mezelf tout court.”