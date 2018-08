Zo lang duurt de perfecte vakantie volgens de wetenschap mv

05 augustus 2018

15u03

Bron: well+good 0 Nina Ooit al het gevoel gehad dat je een vakantie nodig hebt wanneer je juist terugkomt van vakantie? Je bent niet alleen, een vakantie kan soms echt vermoeiend zijn. Zeker wanneer je een avontuurlijk type bent. De wetenschap heeft het perfect aantal dagen vakantie bepaald en dat is korter dan de meeste mensen zouden vermoeden.

Een studie dat gepubliceerd werd in the journal of Happiness Studies meent dat een vakantie van iets langer dan een week ideaal is voor je gezondheid en welzijn. Een korte vakantie geeft misschien maar juist een kort voorsmaakje en een lange vakantie is dan weer te veel werk om te plannen. Een vakantie van 8 dagen zou ideaal zijn voor reizigers.

Dat komt doordat we ons beter zouden kunnen aanpassen aan de vakantiemodus, zowel mentaal als fysiek. Zo zagen de onderzoekers dat de vakantiegangers gelukkiger werden tijdens de eerste dagen en hun absolute piek bereikten op de achtste dag.

De onderzoekers ontdekten dat een vakantie van 8 dagen alles in huis heeft om te bekomen van een stressvolle periode op het werk en je aan te passen aan de vakantiesfeer.