Zo krijg je suède schoenen weer proper Liesbeth De Corte

05 mei 2018

06u58

Bron: Glamour 0 Nina Er is niets irritanter dan op een zonnige lentedag naar buiten te stappen, om enkele uren later verrast door worden door een regenbui. Niet alleen ben je dan doorweekt, het is ook een ramp voor alle suède stofjes. Vooral voor je schoenen is het typisch Belgische regenweer geen cadeau. Maar dankzij een lifehack van een zekere Schotse Kiera krijg je ze op een-twee-drie toch weer proper.

Suède is de binnenkant van leer en is heel gevoelig voor water en vuil. Hebben ze regen voorspeld? Dan zoek je best andere schoenen om die dag aan te doen. Voor wie zich toch heeft laten verrassen door een plensbui, is er de gouden raad van Kiera. Volgens de Schotse reddende engel bestaat er een simpele oplossing voor vuile, suède schoenen. En die vind je gewoon in je badkamerkastje.

Net als een magneet

Haar tip: gebruik micellair water. Dat is reinigingswater dat verrijkt is met hydraterende bestanddelen en micellen. Micel-watteuh? Micellen zijn in feite kleine groepjes moleculen die net als een magneet talg en vuiltjes naar zich toetrekken. Dit wonderwater is dus niet alleen handig om je make-up te verwijderen, maar ook om je suède schoenen te redden van een triest einde in de vuilnisbak.

We geloven Kiera op haar woord, want we hadden zelf geen micellair water in huis om het eens te testen. Maar ze deelde enkele foto’s op Twitter en die spreken voor zichzelf. En tussen de vele honderden reacties door lezen we dat verschillende anderen het middeltje ook hebben uitgetest én dat het werkt, zelfs bij witte (!) suède sneakers.

micellar water has just took all the stains out my suede heels 🙀🙀🙀 everyone needs to try this pic.twitter.com/W89ozfd03q kiera(@ kieraohagan) link

Omdat we sterk geloven in het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, raden we toch ook aan om je suède schoenen goed te beschermen. Maak ze bijvoorbeeld proper met een rubberen suèdeborstel en spuit ze daarna in met een speciale suède spray. Borstel vervolgens nog eens met de zachte kant om ze er terug als nieuw te doen uitzien. Je kan ook nog een water- en vuilafstotende spray gebruiken, en we hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat ze dan wel een tijdje zullen meegaan.