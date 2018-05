Zo krijg je meer kleur in die witte keuken Margo Verhasselt

07 mei 2018

12u47

Bron: washington post 1 Nina Al jaren domineert de kleur wit de meeste keukens in ons land. Maar verandering is in zicht: steeds vaker worden opvallende kleuren in de armen gesloten om wat meer warmte in het centrum van je huis toe te laten. Is een knalroze keuken niet aan jou besteed? Zo krijg je meer kleur in de keuken op een subtiele, maar toch ook mooie manier.

Wit zit bij veel mensen in hun comfortzone ingebakken. Het is netjes en veilig. Maar soms mogen we onze stoute schoenen aantrekken en niet op veilig spelen. Opvallende kleuren sijpelen steeds meer het Vlaamse keukenlandschap in. Maar ook wereldwijd doen kleuren het goed. Volgens het rapport 2018 National Kitchen and Bath Association trends houden grijs en wit nog steeds de eerste plaats, maar zouden steeds meer millennials risico's nemen en kiezen voor kleur in hun keuken.

Maar hoe begin je eraan?

1. Huishoudapparaten

Een microgolfoven, een frigo, een vuilbak, je fornuis. Wil je een statement maken? Kies dan voor een groot keukenapparaat zoals een frigo of fornuis in een opvallende kleur. Het Italiaans bedrijf Smeg staat bijvoorbeeld bekend voor hun leuke retro frigo's die beschikbaar zijn in alle mogelijke kleuren.

Maar ook een kleinere statement kan dankzij een kleiner apparaat zoals je keukenrobot bijvoorbeeld. Wanneer die een vaste plaats op het aanrecht kreeg en een leuke kleur heeft die goed bij jouw interieur past, heb je meteen een geweldige eyecatcher.

2. Aanrecht

Meer en meer keukenontwerpers kiezen twee kleuren in hun designs, een voor het eiland en een voor het aanrecht zelf. Alhoewel grijs en wit nog steeds de meest dominante kleuren zijn voor het aanrecht, kunnen de durvers onder ons al eens kiezen voor een speelse kleur zoals blauw of groen.

Maar ook achter het aanrecht kan met een leuke kleur gewerkt worden, zoals tegeltjes in een flashy kleurtje.

3. Kastjes

Er kan natuurlijk ook altijd gespeeld worden met de keukenkastjes. Dit is een minder definitieve verandering, want als je de kleur niet mooi vindt, kom je met een laagje verf al een heel eind. Verf kan een keuken veranderen voor een lage prijs. Je kan dus je keukenkasten een kleurtje geven, maar ook kiezen voor een minder opvallend effect en maar op één kast een likje verf aanbrengen.

Ga je voor een donkere kleur? Dan wordt aangeraden de kleur alleen op de onderste kastjes aan te brengen, omdat je anders de ruimte gaat verkleinen.

4. Meubels

Een opvallende keuken die definitief is niets voor jou? Geen probleem. Je kan altijd je meubels in de keuken veranderen. Zo krijg je toch een keurig effect dat je niet per se jaren gaat achtervolgen.

Heb jij een kookeiland waaraan je ook kan zitten? Waarom kies je dan niet voor een rode barkruk? Of hang opvallende gordijnen op. Subtiel maar fun gegarandeerd.

5. Muren

Last but not least: de muren. Zoals we al zeiden: met een likje verf kom je al heel ver. Dat klopt ook voor jouw muren. Is alles witter dan wit? Dan kan het een leuk idee zijn om de muren te voorzien van een laagje verf. Je kan ook altijd voor een statement gaan en maar één muur in een opvallende kleur verven, voor een subtieler resultaat.