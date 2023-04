Zo krijg je dezelfde allure als Mathilde (50). “Ze is slim genoeg om niet in de val te trappen waarin Diana viel”

Van een huis aan de waterkant tot een boothotel: op deze 12 serene plekken vlak bij huis logeer je aan het water

Niets zo magisch en rustgevend als logeren op het water. En goed nieuws: er zijn genoeg mooie plekken in Nederland en België voor een rustig of romantisch weekendje weg. Van een lodge aan een vijver of een luxewoonboot met zicht op zwanen tot kamperen op een vlot. “Dé troef is het panoramische dakterras.”