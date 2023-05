Zo krijg je de gladste benen. Dermatoloog: "Deze methode maakt haartjes minder zichtbaar"

DE KLASFOTO. Zo was Margriet Hermans als puber. “Ik vond een beugel in de wc’s en stak hem in mijn mond”

“De directrice, zuster Julia, was een vreselijk wezen.” Voor onze nostalgische jeugdreeks in NINA blikt Margriet Hermans terug op haar tijd in het middelbaar. Hoewel ze op een katholieke school zat, liet het ‘dikke meisje’ zich niet in een keurslijf stoppen door de nonnetjes. “Ik verzon dat de bus vertraging had. Tot de leerkracht ontdekte dat ik amper een paar meter te voet moest doen.”