Zo houdt de Vlaming het spannend als de partner van huis is. 35 reacties: "Ik stuur een audiobericht van mijn orgasme”

Hoe houd jij het sexy met je partner als of nadat je elkaar lang niet ziet? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (33) aan 42.100 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “We spelen ‘truth or dare’ op afstand met elkaar.”

Lessen voor thuis: “Jullie voorspel start zodra hij of zij de deur uit is”

Vroedvrouw Uwe Porters (33) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Vlaamse koppels houden van sexting om een periode apart te overbruggen. Maar sexting kan in zo veel gedaantes komen.

“Het is een spectrum”, zegt Uwe. “Tuurlijk kan je pikante foto’s sturen van jezelf, maar ik ben zeker dat dat — ondanks de antwoorden deze week — voor veel Vlamingen nog een stap te ver is. Helemaal niet erg, want sexting kan evengoed zachter zijn: samen herinneringen ophalen aan een lekkere avond die jullie hadden. Neerschrijven wat je mist van de ander: zijn sterke armen, haar mooie kont.”

Hoe jullie dat ‘voorspel’ invullen kan heel dierlijk zijn, maar net zo goed emotioneel Uwe Porters

“Elkaar zulke berichtjes sturen om verbonden te blijven is mooi. En het is die kleine extra moeite die je doet, om in detail te verwoorden wat je van de ander mist, om er een foto bij te maken, die zulke berichtjes echt doet binnenkomen.”

De ander tonen dat je aan hem of haar denkt, op welke manier dan ook, is belangrijk. “Het is een vorm van voorspel”, zegt Uwe. “Ja, jullie voorspel start zodra hij of zij de deur uit is. En hoe jullie dat invullen kan heel dierlijk zijn, maar net zo goed emotioneel. Er zijn ook mensen die elkaar stiekem een briefje meegeven. Of lingerie. Je kan de ander op heel laagdrempelige manieren prikkelen, die niet eens ‘expliciet’ hoeven te zijn.”

Voor wie graag meer inspiratie wil om aan sexting te doen, op een manier die goed voor je voelt, is er een eerdere aflevering van ‘Breek de week’ die specifiek daarop focust.

