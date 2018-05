Zo houd je je hoofd koel bij warm weer MV AD.nl

28 mei 2018

08u34

Bron: AD.nl 0 Nina De temperaturen zijn de afgelopen weken omhooggeschoten en ook dit weekend is het goed warm. Gelukkig zijn er genoeg manieren om jezelf ondanks de hitte af te koelen.

Inkoppertje: je moet voldoende water drinken nu het zo warm is. Het Voedingscentrum adviseert om bij warm weer minstens 2 liter per dag te drinken. Voor extra verkoeling kun je een muntblaadje toevoegen aan je water. In munt zit namelijk menthol en je smaakpapillen worden door menthol beïnvloed, waardoor ze denken dat het koud is. Hierdoor werkt munt verfrissend.

Behalve drinken heeft ook je eten invloed op de warmte van je lichaam. Het is namelijk verstandiger over de hele dag verspreid kleinere porties te eten. Je lichaam verbruikt energie om maaltijden te verwerken en hierdoor wordt je lichaam warmer. Om de hitte weerstand te kunnen bieden, is het daarom verstandiger om je lichaamstemperatuur laag te houden en dus kleinere porties te nuttigen.

Hiernaast kan ook pittig eten bijdragen aan een lagere lichaamstemperatuur. Door de pittigheid maakt je lichaam endorfine aan en zetten je bloedvaatjes uit. Hierdoor ga je transpireren en koel je dus af. Over het consumeren van ijs tegen de hitte zijn de meningen verdeeld. De ene helft zweert bij ijs tegen de hitte, terwijl de andere helft juist beweert dat als je echt wilt afkoelen, je beter een kop hete thee kunt drinken.

Het Nederlands Voedingscentrum, een onafhankelijke organisatie die informatie geeft over lekker, gezond en veilig eten, benadrukt ook dat thee, koffie en water je lichaam wel afkoelen. Verder adviseren ze om weg te blijven van suikerrijke dranken en als je een alcoholisch drankje wilt nuttigen, neem er dan een glas water bij. Dus geniet, drink met mate en dan kom je de warme dagen met gemak door.