Zo herbruik je lege beautyverpakkingen Margo Verhasselt

09 juli 2018

11u07

Bron: Vogue 0 Nina Het wordt van de daken geschreeuwd tegenwoordig: ecologie is the new black. We gaan plasticvrij, denken na over de oorsprong van producten en proberen zo veel mogelijk te hergebruiken. Een sector waar het schoentje vaak nog knelt? De beauty-industrie.

Er mogen dan wel steeds vaker merken op de proppen komen met vegan make-up en goede alternatieven voor plastic, de beautysector heeft het moeilijk. Denk: gigantische kartonnen dozen, plastic, lintjes,... En het lijstje kan nog wel even doorgaan. Er is verbetering, maar om te zeggen dat die enorm snel gaat, is overdreven. Zo toonde onderzoek in teken van Zero Waste Week aan dat de beauty-industrie zo'n 120 miljard verpakkingen per jaar verbruikt.

Nu hoor ik u al denken, wat kan ik daaraan doen? Dat is toch mijn fout niet? Wel, er zijn kleine stappen die wij allemaal kunnen ondernemen. Ze zijn simpel en nog handig ook. Dit zijn simpele manieren om je beautyverpakkingen te hergebruiken, alsjeblief, dankjewel!

Was kaarsen uit

Het mag dan wel geen make-upproduct zijn, het is wel handig voor je make-upborstels! Kaarsen komen vaak in handige glazen potjes, met mooie labels op, matte, glanzend en soms kan er zelfs een lekker geurtje blijven hangen. Giet kokend water in het glas, dit zorgt ervoor dat de restjes was gemakkelijk loskomen, was het daarna uit zoals een ander glas. De perfecte plaats om al je make-up borstels bij te houden in een handomdraai!

Oude verpakkingen als opslagplaats

Een oude poederdoos of een pot waar crème in zat. Was en droog ze uit zodat je een leuk doosje voor kleine prullaria behoudt. Van paperclips tot veiligheidsspeldjes, van oorbellen tot kettingen, kleine spulletjes die je gemakkelijk kwijtraakt krijgen hierin een gemakkelijk plaatsje.

Wees een slimme shopper

Beter voorkomen dan genezen is nog steeds een goed levensmotto. Zo kan je nog steeds op zoek gaan naar merken die op de proppen komen met eco-vriendelijke initiatieven. Kiehl's heeft bijvoorbeeld een regel waarbij je een gratis product krijgt wanneer je er tien lege terugbrengt. MAC geeft je een nieuwe lipstick in ruil voor zes lege exemplaren. En Dior verbande al het overbodig papier en plastic uit hun verpakking. Het lijstje gaat nog wel even door, doe onderzoek of vraag advies aan de toonbank, simple comme bonjour!

Parfumflesjes als geurstokjes

Iedereen die het moeilijk heeft om afstand te nemen van prachtige parfumflesjes steekt nu zijn hand op! Het is waar, ze zijn zo mooi, het is dan ook moeilijk om ze weg te smijten. Dat moet ook niet. Je kan die kleine kunstwerkjes een tweede leven geven als flesjes voor geurstokjes. Het enige wat je moet doen is ze opnieuw uitwassen, er een essentiële olie in doen (en eventueel wat water om de geur wat te verdunnen) en enkele stokjes.

Was reinigingsdoekjes opnieuw en opnieuw

Reinigingsdoekjes krijgen geen goede publiciteit tegenwoordig. Maar er is een oplossing! Om het onderste uit de kan te halen kan je de doekjes ook een wasbeurt geven, een handwasje wel. Ze hebben de perfecte textuur om make-up remover op te nemen en zo krijg je zelfs de meest hardnekkige eyeliner zonder problemen én schuldgevoel van je gezicht.