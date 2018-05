Zo haal je het maximale uit je flesje bubbels Aiko van Hooijdonk

28 mei 2018

16u58

Bron: AD.nl 0 Nina Iets te vieren? Tijd voor een fles champagne. Maar we halen nog niet het maximale uit het feestelijke drankje. Daarom hebben de experts van het merk Champagne Lanson enkele tips waarmee we nog meer van bubbels kunnen genieten.

Het gaat vaak meteen al mis na aankoop, aangezien de meerderheid de fles in de koelkast bewaart. Volgens de experts kun je champagne het beste bewaren op een koele, droge plek. Een wijnkelder of drankenkast zou zich hier het beste voor lenen en anders kan een kledingkast ook als opslagplaats dienen.

De volgende fout die we vaak maken is dat we champagne alleen puur drinken, dus zonder te mixen. Zonde, zeggen de experts, want de smaken van champagne komen soms beter tot hun recht als er citroenschil of munt aan wordt toegevoegd. Ook andere fruitsoorten kunnen je glaasje bubbels een zomerse twist geven en een diepere smaak.

Hier blijft het echter niet bij, want ook de manier van uitschenken en de vorm van het glas hebben invloed op de smaak van de champagne. Een flute blijft het beste glas voor champagne. Dit komt doordat een flute smal is, waardoor de bubbels langer aanwezig blijven. Als de champagne dan ook nog in etappes wordt uitgeschonken, is de champagne op zijn best.

Tenslotte bewaren we champagne vaak voor een speciale gelegenheid, maar je doet er beter aan op deze dag zelf een fles te kopen. Veel champagnes zijn namelijk op dronk als ze worden verkocht. Een uitzondering kan worden gemaakt voor vintage champagnes, die zijn langer houdbaar en worden soms nog lekkerder.