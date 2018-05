Zo groot moet je zijn voor meer matches op datingapps Jente Hautekeete

25 mei 2018

13u03

Bron: Metro UK, Wikipedia 1 Nina Hoe groter de man, hoe knapper, toch? Of niet? En hoe zit het met de vrouwen? Datingapp Badoo wou weten wat de ideale lengte is zodat je altijd naar rechts geswiped wordt en ging op onderzoek.

De onderzoekers deden een beroep op 20.000 Britten tussen de leeftijd van 18 en 30 jaar. Er wordt wel eens gezegd dat grote mannen meer aandacht krijgen en aantrekkelijker zijn. Maar uit de enquête blijkt dat ze toch ook niet té groot moeten zijn. In de top drie van de lengtes die het meest in de smaak vallen, staan mannen die kleiner zijn dan 1m82. De ideale lengte zou zelfs amper 1m72 zijn.

De enquête keek ook naar vrouwen. Hier liggen de resultaten iets meer in de lijn van de verwachtingen. De meest begeerde lengte zou tussen 1m65 en 1m72 liggen. Nog volgens de enquête zouden vrouwen die groter zijn dan het nationaal gemiddelde – bij ons 1m64 - aantrekkelijker zijn voor potentiële partners. Slecht nieuws dus voor de dropjes onder ons! Tussen ons gezegd en gezwegen: ik ben zelf maar 1m62, betekent dit dat mijn kansen nu verkeken zijn?

Gelukkig kunnen we nog proberen uit te blinken met de bio. Dat is naast de foto's trouwens de enige manier om je persoonlijkheid uit te drukken, zegt Badoo’s dating expert Abbie Goulding bij Metro. “88 procent van de gebruikers van Badoo zullen enthousiast naar rechts swipen als ze moeten lachen met de bio. 16 procent zal geneigd zijn om naar links te swipen als de lichaamslengte niet overeenkomt met wat ze zoeken.”

Er is dus nog een kans dat wanneer we genoeg tijd en aandacht besteden aan onze biografie, dat we meer matches krijgen. Persoonlijkheid is belangrijker dan je lengte, toch?