Zo ga je om met een partner die niet tegen confrontatie kan

Bron: PureWow 0 Nina Jij draagt het hart op de tong. Je bent altijd eerlijk en zegt precies waar het op staat. De beste manier om te communiceren, toch? Niet wanneer je partner het liefst van al discussies in de doofpot steekt. De gulden middenweg vind je zo.

Een goede voorbereiding

Denk na over hoe je wil overkomen voor je jouw partner gaat confronteren. Wanneer je te rechtuit bent kan dat aanvallend overkomen. Schrijf op wat je wil zeggen, haal even een frisse neus en ga dan pas de confrontatie aan. Een tip van relatietherapeut Kathy Caprino aan lifestylewebsite Pure Wow: "Denk na over wat je wil zeggen en hoe je je voelt. Zo kan je beter ontdekken wat echt het probleem is." Probeer daarnaast ook geen onderwerpen boven te halen die niet relevant zijn voor het gesprek.

Heb je besloten wat je gaat zeggen? Goed. Dan is het nu tijd om de manier waarop onder de loep te nemen. Verschillende karakters vragen nu eenmaal om een andere aanpak. Oké, hij vergeet om het vuilnis buiten te zetten waarna jij om 6 uur 's morgens met een ochtendhumeur met zakken moet sleuren. Zij maakt eten voor zichzelf zonder te vragen of jij ook honger hebt (lees: uiteraard). Waarom doet jouw partner dit? Is het omdat hij er gewoon geen zin in heeft? Of misschien is ze zich gewoon echt van geen kwaad bewust. Wat verwacht je van elkaar? Is het de vergetelheid die je lastig vindt, of heb je het gevoel dat jouw verwachtingen niet voldaan worden? Experten raden aan meteen met oplossingen te komen. Een app of alarm installeren dat hem doet denken aan bepaalde klusjes bijvoorbeeld.

Denk na over de geschiedenis

Heb je het gevoel dat je voortdurend een kat-en-muisspel aan het spelen bent met je liefste? Vervelend. Maar misschien is het dan eens tijd om na te denken waarom jouw partner wegloopt van conflicten. In sommige gevallen kan een trauma uit het verleden parten spelen. Je partner wil waarschijnlijk niet bewust weglopen van problemen, wél van de consequenties die hij in zijn of haar eigen hoofd opmaakt.

Praten over frustraties mag er bij jou dan wel met de paplepel zijn ingegoten, jouw partner kan een hele andere kijk op zo'n situatie hebben. Probeer te allen tijde kalm te blijven tijdens discussies en hou het hoofd koel. Zo kan je aantonen dat woorden hebben niet altijd alleen maar negatief is.

Hou in het achterhoofd dat woorden krachtig zijn

Het verschil tussen een simpele discussie en stevige ruzie zit vaak bij de woorden die we gebruiken wanneer we onze frustraties uiten. Uitspraken zoals: "Jij doet altijd...", "Jij doet nooit..." en "Waarom doe je...", horen niet thuis in een goed gesprek. Dreigen dat je een punt achter de relatie gaat zetten, met je ogen draaien en sarcasme laat je best achterwege.

Wat je wél moet doen is duidelijk maken dat jullie er samen aan moeten werken. Het probleem is de stoorzender, niet je partner. Vriendelijk zijn helpt. Het maakt duidelijk dat er altijd een oplossing is en dat jullie relatie uiteindelijk belangrijker is dan enkele frustraties. Humor is ook belangrijk. Het breekt het ijs en geeft een moment om duidelijk te maken dat achter die rode boze wangen toch nog steeds dezelfde persoon zit.

