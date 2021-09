Zo draag je een handtas met dierenprint

Kies de juiste print

Denk na over de gelegenheid

Toegegeven, een opvallende léopardtas is misschien niet het beste accessoire om op de begrafenis van je oma mee op te draven. Maar voor de meeste gelegenheden kan een stijlvolle tas met dierenprint best. Een XL-exemplaar is de ideale match voor de praktische, op alles voorbereide zielen onder ons. Een crossbody tas is de perfecte bondgenoot voor uitstapjes waarbij je graag je handen vrijhoudt en een compacte clutch mag niet in je werktas ontbreken. Zo kan jij na de kantooruren meteen in stijl arriveren op een zonnig terras.

Laat de tas voor zichzelf spreken

Twijfel je over hoe je een tas met dierenprint het best draagt? Om te vermijden dat er je er als fashion victim uitziet, houd je het best simpel. Combineer geen overvloed aan opvallende stukken met prints, maar ga voor een eenvoudige look en laat je handtas de show stelen. Draag je statement tas op een casual jeans en basic wit hemd of t-shirt. Immer stijlvol! Ook op meer geklede gelegenheden kan je trouwens gerust voor een dierenprint gaan. Match je tas met je favoriete little black dress en hup, you’re ready to go!