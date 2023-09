Zo creëer je een rustige ochtend met het gezin op schooldagen. “Geef je kinderen ’s ochtends wentijd”

Maak je kind voor het schooljaar al gewoon aan zijn nieuwe slaaproutine. Het is volgens velen de gouden tip voor een zorgeloze ochtendrush bij de start het nieuwe schooljaar. Niet gedaan? Geen zorgen. Gelukkig zijn er nog een heleboel tips om vanaf maandag je huis te verlaten met vrolijke kinderen aan de hand.

“De eerste schoolochtenden verlopen in de meeste gezinnen hectisch”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Je zit in een overgangsperiode. Plots moet je na twee maanden weer structuur creëren, terwijl je net gewoon was aan dat rustigere vakantieritme. Wees je daarvan bewust.”

Als je weet dat outfits kiezen ’s ochtends veel tijd vraagt, doe het dan al ’s avonds. En laat je kind mee beslissen Tessa De Jonck, gezinstherapeut

“Daarnaast is dit voor veel kinderen het begin van hun schoolcarrière. Of tieners gaan voor de eerste keer naar de middelbare school. Zulke situaties brengen een tijdje een gezonde spanning met zich mee. Dat voel je tijdens de ochtendrush”, zegt gezinstherapeut Tessa de Jonck, die zelf twee kleuters heeft.

“Al vermoed ik wel dat ouders van kleine kinderen de meeste stress ervaren. Een puber kan je al wat loslaten. Bij kleine kinderen draag je de volledige verantwoordelijkheid.”

Dit is de gouden regel. “Naast een goede voorbereiding”

Bewaar als ouder vooral je kalmte, zegt De Bruyckere: “Wanneer jij al gestrest aan de ochtend begint, bouwt de spanning op. Je kind snauwt eens, jij snauwt terug en het sneeuwbaleffect begint.”

“Die verschrikkelijke start van de dag draag je met je mee. Relativeer dus. Zie de humor in van je ellendige ochtend. Jouw gezin is niet het enige waar de ochtendspits stroef verloopt.”

Volledig scherm © Getty Images

Kalmte kan je dus redden, al is vooral een goede voorbereiding het halve werk. “Zorg dat de avond voordien de boekentassen en jouw eigen werktas al klaar staan. Als je weet dat outfits kiezen ’s ochtends veel tijd vraagt, doe het dan al ’s avonds en laat je kind mee beslissen. Zo vermijd je een kledingcrisis tijdens de vroege uurtjes.”

“De ochtend zelf zorg ik er bijvoorbeeld voor dat ik volledig klaar ben, vooraleer mijn kinderen wakker worden. Dat geeft me rust”, zegt De Jonck.

In sommige gezinnen dekt men de tafel of smeert men de boterhammen de avond voordien al. In andere families doet men aan ‘koelkastmanagement’, waarbij je alle benodigdheden voor het ontbijt en de boterhammen verzamelt op één schap. “Allemaal goede ideeën”, zegt De Bruyckere.

Laat je kind het liedje van de wekker kiezen. Dan weet het perfect wanneer het moet opstaan Pedro De Bruyckere, pedagoog

Ook een checklist die ophangt in de keuken kan een ouder redden. “Dat geeft een houvast. Rust in het hoofd. Bij kinderen kan je deze tip toepassen met behulp van pictogrammen. Zo weten zij perfect welke stapjes van hen worden verwacht tijdens de ochtend”, tipt De Jonck.

Mocht je als ouder de ochtendspits toch zwaar vinden, wissel dan af met je partner. “Dat kan dag om dag, maar ook op weekbasis”, zegt De Jonck.

Geef je kind verantwoordelijkheid. “Of werk de hele ochtend met een timer”

“Het toverwoord bij kinderen is routine”, zegt De Bruyckere. “Hoe meer de ochtenden volgens een vast stramien verlopen, hoe makkelijker ze voorbijgaan. Het maakt de ochtend voor kinderen voorspelbaar en dat hebben ze nodig. Laat je kind bijvoorbeeld het liedje van de wekker kiezen. Dan weet het perfect wanneer het moet opstaan.”

“Wij werken thuis ook met een timer dat de ochtend opdeelt in momenten”, zegt De Jonck. “We vertellen onze kinderen tot waar de wijzer mag gaan. Het rode vlak helpt hen daarbij. Zo weten ze hoeveel tijd ze nog hebben, vooraleer hun ontbijt op moet zijn.”

Volledig scherm © Getty Images

“Geef je kind ook verantwoordelijkheid en vraag het om te helpen. Vertel dat je stress hebt voor de ochtendrush en dat je daarbij hulp nodig hebt. Zo geef je jouw kind het gevoel dat je er sámen voor gaat”, aldus De Bruyckere.

Bij tieners ligt de routine anders. “Bespreek op voorhand de ochtenden met je puber, zodat je zijn of haar valkuilen kent. Als ze jou vragen om hen los te laten, neem hun ochtend dan niet over. Maken ze een inschattingsfout, dan leren ze daarvan. Vergeten ze hun boterhammen, idem.”

“Heeft je tiener toch ondersteuning nodig, help dan. Maar leg geen regels op of ga hem of haar niet controleren. Dat werkt averechts en zorgt voor stress”, zegt De Jonck.

Hoe voorkom je dat de kinderen met het verkeerde been uit bed stappen?

En wat met een kind met een stevig ochtendhumeur? “Maak dat je kind op tijd gaat slapen. Maar geef het ’s ochtends ook tijd om te wennen. Doe het licht aan en vertel hoeveel minuten je zoon of dochter nog mag blijven liggen. Heb je jonge kinderen, kruip dan nog even bij hen in bed of laat ze in jouw bed kruipen. Knuffel even en begin dan samen aan de dag. Op die manier vermindert die donderwolk automatisch.”

Koppel goed gedrag niet aan één ochtend, maar aan een reeks ochtenden Pedro De Bruyckere, pedagoog

“Speel ook in op het karakter van jouw kind. Heb je een trage eter in huis? Geef het dan iets meer tijd aan tafel. Heb je een puber die er lang over doet om uit bed te komen? Zet de wekker dan vroeger”, aldus De Jonck.

Maakt je kind het echt te bont, werk dan met een beloningssysteem. De Bruyckere: “Vertel het dat je in het weekend iets leuk gaat doen, als je kind vijf ochtenden flink is. Koppel goed gedrag niet aan één ochtend, maar aan een reeks ochtenden. Zo leg je de lat gaandeweg hoger en kan je op termijn beginnen af te bouwen.”

Volledig scherm © Getty Images

Laatkomers worden niet getolereerd. “Het eerste uur in de klas is immens belangrijk”

Hoe zwaar die ochtendrush ook mag zijn bij de start van het schooljaar, stel één waarde altijd voorop. “Doe er álles aan om op tijd aan de schoolpoort te staan. Dat vermindert de stress voor elk gezinslid. Wanneer je kind te laat de klas binnenwandelt, stoort het ook het leren van de anderen. De tijd die dan verloren gaat, moet je maal drie rekenen. Tel maar op.”

“Wat veel ouders ook niet weten, is dat het eerste uur in de klas immens belangrijk is voor je kind. Denk aan de verbindende kringgesprekken in de kleuterklas. Die zijn goud waard voor zijn of haar opvoeding.”

Lees ook: