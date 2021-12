Zo brengt interieurstyliste Nathalie Montens de natuur in huis: “We hebben geen rechte hoeken. Die zijn er ook niet in het bos”

Interieurstyliste Nathalie Montens is een echte buitenmens. Al vier keer bouwde ze, en in dit vierde huis heeft ze haar woonstijl geperfectioneerd. Overal treffen we kleuren, vormen en materialen uit de natuur aan. Van het verweerde hout in de keuken – ja, zelfs op het aanrecht – tot de creaties met dennentakken die door het hele huis opduiken. “Hout in de keuken is zogezegd not done. Ja, natuurlijk mors ik nu en dan. Maar die vlekken maken het hout nog karaktervoller.”

“Amper drie dagen nadat ons vorige huis te koop stond, kregen we een bod dat we niet konden weigeren. Daardoor moesten we halsoverkop verhuizen en trokken we in bij mijn schoonouders. De kerstdecoratie hadden we daar niet bij de hand en dus vierden we kerst de voorbije twee jaren anders dan normaal. Een beetje in mineur ook, door corona en de bouw die niet van een leien dakje liep”, vertelt Nathalie.

Volledig scherm Het huis is gloednieuw, maar is gebouwd met gerecupereerde stenen en dakpannen. Ook de luiken en de muurankers zijn een knipoog naar vroeger. © Stefanie Faveere

Nochtans was het al de vierde keer dat zij en haar man Filip bouwden. “Telkens iets helemaal klaar is, voel ik het kriebelen om weer opnieuw te beginnen. Maar nu heb ik er genoeg van, omdat het allemaal zoveel gecompliceerder is dan vroeger. Of toch bijna genoeg. Filip en ik hebben nog één droom: een huis op een plek die volledig omringd is door groen. Het hoeft geen grote woning te zijn, als we maar alleen en in de natuur wonen. Om die te vinden, zullen we wellicht uitwijken naar het buitenland.”

Wie is Nathalie? • Nathalie Montens (48) is interieurstyliste. Je kan in haar zaak terecht voor zowel kleuradvies als voor een totaalinrichting. • Ze is getrouwd met Filip (41). • Het koppel woont in het Oost-Vlaamse Zwalm in een nieuwbouw die nog maar een paar maanden klaar is. Voor de bouw zijn bijna uitsluitend gerecupereerde materialen gebruikt. De indeling tekende Nathalie zelf.

Dat Nathalie een buitenmens is, valt niet te ontkennen als je haar interieur ziet. Overal tref je kleuren, materialen en vormen uit de natuur aan. “Ik liet het pleisterwerk speciaal afronden om geen rechte hoeken te hebben, want die zijn er ook niet in het bos of in de velden. Voor de vloeren zocht ik lang naar imitaties van blauwsteen en kleiklinkers, omdat echte te massief zijn om te combineren met vloerverwarming. De muren zijn geschilderd met kalkverf – Flip zette er tot vier lagen op om het gewenste effect te bekomen. En bijna alle meubels zijn van oud hout van bij ons of uit Nepal en Indonesië. Dat geeft enorm veel karakter en warmte aan het interieur.”

Volledig scherm De imitatie kleiklinkers van Raw Stones zijn één per één met de hand gelegd. “Het is een heel gebruiksvriendelijke vloer waar je niets van vuil op ziet.” © Stefanie Faveere

Ook voor de kerstdecoratie trekt Nathalie de kaart van de natuur. “We gaan heel vaak wandelen en dan heb ik altijd een kniptang bij. In deze periode van het jaar kom ik telkens thuis met een lading takken, vooral van naaldbomen. Ik maak er creaties van die ik overal een plaatsje geef, van boven tot beneden. De boom tuigde ik op met groene, grijze en gouden ballen met gedempte kleuren, want blinkende ornamenten in felrood vind ik te kitscherig. Ik ben ook superblij met de beschilderde doeken en zakjes van de Meidenmuts. Die zijn zoveel origineler dan de klassieke slingers. Ik geniet er echt van als alles in de kerstsfeer baadt, maar ik kan op 2 januari ook niet wachten om alles af te tuigen. Dat is de aard van het beestje dat van verandering houdt, hè.”

Tegendraads

“Ik zocht het hele land af naar een fabrikant die de keuken kon bouwen die ik wilde. Uiteindelijk vond ik een schrijnwerker in Nederland die perfect weet hoe je oud hout moet verwerken tot nieuwe kasten, zonder dat de deurtjes scheef trekken. Het was een plezier om te zien hoe hij alles als een echte ambachtsman maakte.”

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Het verweerde hout is zelfs gebruikt voor het aanrecht. “Dat is zogezegd not done, maar ik doe graag tegendraads”, lacht Nathalie. “Natuurlijk mors ik nu en dan, maar dat is niet erg. Die vlekken worden na een tijdje minder zichtbaar en maken het hout nog karaktervoller. Dat is de reden waarom we nooit placemats leggen.”

Nathalie is duidelijk geen fan van traditionele binnendeuren. In het toilet installeerde ze een oude staldeur en boven plaatste ze schuifdeuren. Maar de meest bijzondere is die naar de slaapkamer die doet denken aan de toegang tot een Nepalees tempeltje. “Ze komt uit een oud huis daar. Wellicht waren de bewoners welgesteld. Dat leid ik af uit het rijkelijke houtsnijwerk.”

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Ook de antieke bruidskisten tegen de muur vertellen iets over de rijkdom van wie ze lang geleden liet maken. De houten balken uit een Nederlandse schuur geven extra cachet aan de slaapkamer.

Niets van wat je in een doorsneebadkamer ziet, vind je hier terug. In de plaats daarvan zijn de muren bepleisterd met de decoratieve, waterdichte stuc mortex. De vloer bestaat ook hier uit Raw Stones die een per een met de hand zijn gelegd. De wastafel is een robuuste houten tafel met een marmeren waskom en industriële kraan. “Zo’n stoere badkamer is enorm onderhoudsvriendelijk. Ze kan tegen een stoot en je ziet er geen vuil op.”

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Op niveau

De kerstdeco vind je ook terug op het terras waar Nathalie op de tafel een schaal rijkelijk vulde met groen. Die staat een paar treden lager dan het overdekte gedeelte met twee ligbedden. “Daar is een goede reden voor. Doorgaans belemmert de tafelset het zicht als je van binnen naar buiten kijkt. Met zo’n mooie omgeving wilde ik dat absoluut vermijden en daarom lieten we het terras in twee niveaus aanleggen.” De meubels zijn van Gommaire.

Volledig scherm © Stefanie Faveere

