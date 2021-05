Zo bereiden Vlamingen zich voor op de zomer volgens de satirische Sara Leemans. “Voor Steve is dit het perfecte weer om z’n zitmaaier boven te halen”

NINASara Leemans van het Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’ schrijft in NINA elke week satirische stukjes over álle Vlamingen. Ze steekt zowel de draak met de doorsnee-Vlaming als met de fermettebewoner en de inwijkelingen van hippe straten zoals de Brusselse Dansaertstraat. Om onszelf wat te relativeren. Deze week: zo maken Vlamingen zich klaar voor de zomer.

DE FERMETTE-VLAMING

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

In de aanloop naar de zomer willen Francis en Liliane ervoor zorgen dat hun tuin perfect in orde is voor alle familiefeesten die eindelijk kunnen doorgaan. Liliane is steevast van plan om tijdens de zomerweekends alle gemiste verjaardagen en jubilea te combineren met Pasen, Kerstmis, Nieuwjaar en Pinksteren. Uiteraard wordt Francis hiervoor ingeschakeld, die maar wat liever naar “zijn koerske” zou kijken. Gezien hij élke dag toch minstens een halfuur naar buurman Ludo moet luisteren, heeft hij zich laten overhalen om toch de petitie tegen de achterliggende padelvelden te tekenen. Nu hij meer tijd in de tuin doorbrengt moet hij toegeven dat dat getik immens stoort. Wat een hel. Gelukkig hoort hij er binnen niets van. Hij plant al zijn exitstrategie tijdens Lilianes feestweekends.

DE DOOSNEE-VLAMING

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Bij Steve en Kaat is het rieten loungesalon voor de tuin geleverd. Dat viel toch groter uit dan gedacht. Het tweetal moet toegeven dat er met het verharde terras, de lounge én de carport bitter weinig gras overblijft. Maar dat heeft ook z’n voordelen: aan 4 m2 heb je weinig onderhoud. Voor Steve is dit het perfecte weer om z’n zitmaaier boven te halen. “Ge zijt toch rapper rond, ze!”, klinkt het wanneer Steve het ding na welgeteld dertig seconden weer in de carport parkeert. Nog een voordeel: zo staat hij sneller op het padelveld! Eens aangekomen hoort hij van de uitbater dat er een petitie loopt tegen de nieuwe velden. “Mensen kunnen niks meer van elkaar verdragen!”

DE DANSAERT-VLAMING

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Het is dit jaar Jozefiens beurt om de drink te organiseren met de collega’s van het museum, als afsluiter van het seizoen. Vorig jaar verliep dit via Zoom, en behalve dat ze elkaars huisdier leerden kennen, was dit geen groot succes. Gelukkig passen er perfect zeven mensen op veilige afstand in Jozefiens stads- tuin. Ze heeft alles voorzien: buitenlampjes van een bevriend ontwerpster tegen de terracottabuitenmuur, mocktails in herbestemde confituurpotten, snacks met het logo van het museum op, verse bloemen én wat extra planten. Net voor aanvang krijgt ze een appje van Kaat van finance: “Ik kan daar toch wel parkeren, hè, met mijn SUV?” Jozefien rolt met haar ogen. “Kijk, als je van net buiten de stad komt, kan je toch perfect de fiets nemen? Ik kan daar echt niet bij.”

Lees ook: