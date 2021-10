Zo bereid je je kind voor op winteruur en 2 andere belangrijke feiten over kinderen en slaap

Wist je dat je van jongs af aan al ochtend- en avondtypes kan onderscheiden? En dat de overgang naar winteruur niet zo problematisch is voor je mini als je misschien wel vreest? Psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders van ‘Start to Sleep’ deelt 3 must-knows voor ouders.

In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober 2021 schakelen we over op wintertijd. De klok draaien we een uur terug, en we winnen een uur slaap. Omdat dat je slaap-waakritme in de war kan sturen, serveren we je deze week heel wat slaaptips. Je vindt ze terug in dit slaapdossier.

1. Winteruur is ons meest natuurlijke uur

Annelies Smolders: “Het winteruur hoeft helemaal niet zo nefast te zijn voor het slaappatroon van je kind als je misschien vreest. Meer zelfs: het winteruur is onze standaardtijd, waardoor een verschuiving in deze richting veel natuurlijker aanvoelt dan een switch naar het zomeruur. Het winteruur is het meest natuurlijke ritme voor ons lichaam én je krijgt er een uurtje slaap bij.”

Volledig scherm Slaapexperte Annelies Smolders. © rv

“Hardnekkige ochtendtypes kunnen natuurlijk wel wat last hebben van de uurverandering en een uurtje vroeger wakker zijn dan de bedoeling is. Probeer bij hen vanaf een dag of vier op voorhand stilaan over te gaan naar de nieuwe dagindeling. Dat betekent: steeds een beetje later in bed kruipen, zodat je hun biologische klok stap voor stap in lijn brengt met het nieuwe uur.”

2. Ochtend- en avondtypes kan je al op jonge leeftijd van elkaar onderscheiden

Annelies Smolders: “Tot de leeftijd van 5 à 6 jaar zijn de meeste kinderen ochtendtypes, maar vanaf een jaar of 7 kun je ochtend- en avondtypes van elkaar onderscheiden. En daar kan je maar weinig aan veranderen, want hoewel omgevingsfactoren natuurlijk ook een rol spelen is het vooral genetisch bepaald wat voor type je bent.”

Quote Tijdens de puberteit kunnen ‘natuurlij­ke’ avondtypes transforme­ren tot echte nachtraven. Annelies Smolders

“Wist je trouwens dat we tijdens de puberteit allemaal meer richting avondtype neigen? Alle tieners blijven graag wat langer wakker en vooral de ‘natuurlijke’ avondtypes kunnen daardoor transformeren tot echte nachtraven. Als ouder kan je hierop inspelen door een vast ritme te installeren: altijd op hetzelfde moment naar bed én op hetzelfde tijdstip er weer uit. Ook tijdens de vakanties en weekends, ja. Al kan je hier natuurlijk wel een uurtje schuiven.”

3. Ook oudere kinderen kunnen weer last krijgen van inslaapproblemen

Je baby, peuter of kleuter slaapt eindelijk door. Maar dat wil jammer genoeg niet zeggen dat inslaapproblemen voorgoed tot het verleden behoren. Annelies Smolders: “Zo rond de leeftijd van 8 jaar bereikt je kind de zogenaamde bewustzijnsfase. Hij of zij krijgt misschien wel te maken met verlatingsangst, begint te beseffen dat ouders ook kunnen doodgaan, dat er ziektes en oorlogen bestaan, of worstelt met andere levensvragen. Belangrijk is dat je kind weet dat hij of zij daar steeds bij jou mee terecht kan.”

Quote Je kind toestaan om voor het slapengaan nog eventjes te lezen in bed is geen slecht idee. Annelies Smolders

“Bewaar de grote gesprekken echter niet voor ‘s avonds, want dat werkt inslaapproblemen alleen maar in de hand. Stel je kind voor het slapengaan met 1 à 2 korte zinnen gerust en zeg dat jullie het er morgen tijdens de dag verder over zullen hebben. Zo kan je bijvoorbeeld vlak na het avondeten een vragenmomentje inlassen, dat je bewust in tijd afbakent om te voorkomen dat je kind te lang blijft malen.”

“Blijft je kind hier last mee hebben? Dan is het een goed idee om het avondritueel te vervroegen én eventueel zelfs te verlengen. In sommige gevallen raad ik zelfs aan een zeer lichte slaapdeprivatie toe te passen, zodat het kind puur door vermoeidheid sneller in slaap valt. Ook je kind toestaan om voor het slapengaan nog eventjes te lezen in bed is geen slecht idee.”

