Zo beleven Vlamingen hun vakantie in eigen land volgens de satirische Sara Leemans: “Ah, dus jullie doen ginder eigenlijk hetzelfde als thuis?”

Sara Leemans van het Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’ schrijft in NINA elke week satirische stukjes over álle Vlamingen. Ze steekt zowel de draak met de doorsnee-Vlaming als met de fermettebewoner en de inwijkelingen van hippe straten zoals de Brusselse Dansaertstraat. Om onszelf wat te relativeren. Deze week: hoe vullen Vlamingen hun midweekje weg in?

De doorsnee-Vlaming

Enkele dagen weg regelen in eigen land voor een gezin met twee bengels? Geen gemakkelijke opgave, maar Kaat kan het aan! Een bungalow in een vakantiepark wordt de bestemming. “Wat een geluk dat die open zijn!” Helaas moeten ze het doen zonder restaurant, zwembad, winkels in de buurt, buitenactiviteiten in groep ... Misschien toch nog even checken of de minigolf open is? De koffers vol pyjama’s, joggingbroeken, puzzels, cupcakemix en iPads zijn gemaakt. De post zal opgehaald worden door Kaats vader, die, wanneer hij telefonisch instructies kreeg over de werking van de elektrische poort, opmerkte: “Dus jullie gaan ginder eigenlijk hetzelfde doen als thuis?” Waarop Kaat: “Ja, eigenlijk ... maar dan in een bungalow ... in Limburg.”

De Dansaert-Vlaming

Als drukbezette creatieve freelancers hebben Jozefien en Willem wel een break verdiend. Toch was het niet simpel kiezen, tussen het appartement van Jozefiens ouders op de zeedijk in Oostende en een slow cabin in de ongerepte natuur van de Vlaamse Ardennen. Het werd dat laatste. Even heerlijk ademen en wandelingen maken, met als uitvalsbasis een hut midden in het groen, lekker primitief en zelfvoorzienend, met uitstekende wifi. Buurvrouw Jeanne zou voor de hond en de monstera zorgen. Als Willem en Jozefien haar vertelden dat ze een midweek lang ‘wandelingen, rust en Netflix’ tegemoetgingen, zei ze: “Ah, dus ­eigenlijk wat jullie hier zouden doen?” Waarop Jozefien: “Ja, eigenlijk ... maar euh ... dan zijn we toch eens wég.”

De fermette-Vlaming

Deze tweede (of was het derde?) golf brengt voor ­Francis en Liliane een groot verschil ten opzichte van de eerste: ze mogen naar hun tweede verblijf! “Een echte verademing, zo’n midweekje kunnen gaan uitwaaien in Blankenberge!” Francis en Liliane kochten het stekje met zicht op zee vlak na Francis’ pensioen, al ‘geraken ze er niet zo vaak als ze zouden willen’. Tijdens de midweek zorgt dochter Linde voor de post en de sanseveria, want van de drie kinderen woont zij het dichtst bij hen. Wanneer Liliane haar instructies geeft via WhatsApp en haar vertelt dat ze in Blankenberge voornamelijk willen ‘wandelen, rusten en tv-kijken’, merkt dochterlief op: “Dus ... jullie gaan eigenlijk hetzelfde doen als jullie thuis zouden doen?” Waarop Liliane: “Ja, maar ... allee ... aan de zee dan, hè.”

