Zo beantwoord je de meest gestelde sollicitatievragen mv

24 augustus 2018

12u56

Bron: The Cut 0 Nina Voorspellen welke vragen je exact zal krijgen op een sollicitatiegesprek is niet mogelijk. Al zijn er enkele waar je je wel aan mag verwachten. Onder het mom 'een goed voorbereide vrouw / man is er twee waard', zo beantwoord je die vragen op de juiste manier.

Je kan nu in jezelf denken: ik bedenk wel een antwoord op het moment zelf. En vaak lukt dat ook wel, maar met een goede portie zenuwen kan dat vlotte antwoord er plots een stuk ongemakkelijker uitkomen dan verwacht.

De zes vragen die bijna áltijd gesteld worden:

1. "Vertel me wat over jezelf."

Deze simpele zin geeft mensen vaak een erg ongemakkelijk gevoel. Nergens voor nodig. De persoon vraagt je niet om je hele verleden op tafel te gooien. De vraag betekent eigenlijk: 'geef me een beeld van wie jij bent op professioneel vlak'. Een antwoord dat ongeveer een minuut lang is, en opsomt waar jij je op dit moment in je carrière bevindt, is waarnaar ze op zoek zijn. Som ook even je sterke punten op, met wat voorbeelden van op je laatste job. Hou het professioneel, de persoon die het interview afneemt wil eigenlijk niets weten over je gezin of hobby's op dit moment in het gesprek.

2. “Wat vind je interessant aan deze job?"

Open deur intrappen: véél. Anders zou je hier niet zitten, toch? Je kan deze vraag slecht beantwoorden als je te veel gaat focussen op een klein aspect. Wanneer je dit doet kan het lijken alsof je de jobinhoud niet volledig begrijpt en de job dan ook niet goed gaat uitvoeren. Praat ook niet te veel over het loon, of over dat het dichtbij huis is, dan komt het over alsof je het puur uit gemakzucht doet. Laat zien dat je echt geïnteresseerd bent in het werk waarvoor je solliciteert.

3. “Waarom wil je weg op je huidige job?"

Of als je momenteel geen job hebt: "Waarom stopte je met je laatste job?". Sollicitanten krijgen meestal kriebels van deze vraag, maar degene die je interviewt wil eigenlijk geen gedetailleerd antwoord waarom je jouw baas niet leuk vindt of die collega van jou niet kan uitstaan. Ze willen een korte uitleg horen die bevestigt dat er niets mis is met jouw professionaliteit of de manier waarop je met anderen omgaat.

4. “Wat zijn je sterke en zwakke punten?"

Het gemakkelijke deel: je sterktes. Vertel waar je echt goed in bent en geef voorbeelden. Waarom blink jij uit in bepaalde competenties? Waarom doe jij bepaalde dingen beter dan anderen?

Het moeilijke deel: je zwaktes. Reflecteren over jezelf kan moeilijk zijn. Maar wees eerlijk, het is ook een goede les voor jezelf. Zijn er momenten waarop jij het moeilijk hebt? Waar hebben mensen je op gewezen in het verleden? Bouw een antwoord rond die zaken, maar maak ook zeker duidelijk dat je wil werken aan die punten. Laat antwoorden waarvan je weet dat ze stiekem ook positief zijn zoals 'ik werk té hard' of 'ik ben een perfectionist' links liggen. De persoon die jou interviewt, heeft waarschijnlijk vandaag al vijf andere mensen gesproken. Als drie van hen exact hetzelfde gezegd hebben zal je waarschijnlijk niet onthouden worden én door de mand vallen.

5. “Wat voor een loon wil je?”

Bovenaan het lijstje met ongemakkelijke onderwerpen: praten over geld. Denk na over wat je verwacht en zoek op of de sector en het bedrijf waarvoor je solliciteert je dat bedrag ook kunnen aanbieden. Je wil geen véél te hoog bedrag noemen, of erger nog, een te laag en dan uiteindelijk een mooi loon mislopen.

