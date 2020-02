Zit jouw dochter thuis aan de TV genageld? Met deze 5 spelletjes maak je buitenspelen opnieuw leuk (ook bij slecht weer) Ann Laenen

25 februari 2020

10u10

Slechts 37% van alle kinderen die buitenspelen zijn meisjes. Dat blijkt uit het buitenspeelonderzoek van expertisecentrum Kind & Samenleving. Om ervoor te zorgen dat dat aantal opnieuw stijgt, hebben wij vijf leuke spelletjes op een rijtje gezet die je samen met je dochter kan doen. Volgend weekend opnieuw een storm voorspeld? Geen probleem: regenjas aan en gaan!

Plakbandparcours

Benodigdheden: een tafel, plakband, twee plastic bekers en twee ballonen

Voorbereiding: maak met plakband een parcours op de tafel.

Speluitleg: Zet je beker omgekeerd op tafel en blaas je ballon op. Knijp vervolgens alle lucht uit je ballon zodat de beker verder schuift. Herhaal die stap en zorg ervoor dat je het parcours volgt. Als je het volledige parcours hebt afgelegd, is het de beurt aan de andere. Let er wel op dat je niet te hard knijpt, want als je beker van de tafel vliegt begin je opnieuw bij start. Met een beetje geluk zit de wind mee en hoef je amper moeite te doen. Degene met de snelste tijd wint!

Spijkerkakken

Benodigdheden: twee flesjes, touw en twee balpennen

Voorbereiding: het spel ‘spijkerkakken’ is niet zo vies of gevaarlijk als het klinkt. Zet twee, bij voorkeur glazen flesjes, naast elkaar met ongeveer een meter tussen. Vervolgens leg je weer een startlijn klaar. Hang een balpen met een touwtje vast rond je middel. Als je je benen opent, zou hij er mooi tussen moeten hangen.

Speluitleg: zet je klaar achter de startlijn en loop zo snel als je kan naar je flesje. Bij spijkerkakken win je als jouw balpen als eerste in het flesje zit.

Pantybowling

Benodigdheden: twee paar panty’s, tien flesjes en twee tennisballen

Voorbereiding: zet de glazen flesjes in de vorm van bowlingkegels: 3-2-1. Stop een tennisbal in de panty en hang die vervolgens aan je hoofd. Zo wordt je haar niet nat als het regent.

Speluitleg: beweeg met je hoofd en probeer de flesjes met de tennisbal omver te slingeren. Strike, spare of ze gewoon allemaal om na 5 keer slingeren? Je wint als je eerst bent!

Kruisloop

Benodigdheden: 2 stoelen

Voorbereiding: zet de twee stoelen op een rij naast elkaar. Laat drie meter tussen de stoelen. Maak opnieuw een startlijn en neem plaats voor één van de stoelen. Je dochter staat voor de andere stoel.

Speluitleg: bij start lopen jullie naar de stoel die diagonaal voor jou staat. Duw de stoel om en loop naar de andere stoel om die recht te zetten. Loop daarna zo snel mogelijk terug naar de startlijn en herhaal het proces. Je wint als je de stoel diagonaal voor jou kan omduwen en kan plaatsnemen op de overgebleven stoel.

Kwartet

Benodigdheden: speelkaarten

Voorbereiding: verdeel de symbooltjes (klaveren, schoppen, ruiten en harten) over het aantal personen dat meespeelt. Leg alle kaarten in het midden met de symbolen en cijfers naar beneden.

Speluitleg: bij start loop je naar de kaarten en pak je er willekeurig eentje uit. Als het jouw symbool is, mag je de kaart meenemen, zo niet moet je ze terugleggen. Je wint als je als eerste alle kaarten met jouw symbool verzameld hebt.

