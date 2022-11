Zin in een avondje uit? Deze 15 stevige feesttassen zorgen voor een chique nachtlook

Metallic

Soms mag het een beetje meer zijn. Met een metallic tas voeg je instant wat extra glamour toe aan je feestoutfit . Een veilig zwart exemplaar of all the way in een knalkleur, goud of zilver? Aan jou de keuze! Met deze knapperds ben jij de ster op de dansvloer. Tip: twijfel niet om je partytas ook op een doordeweekse dag om de arm te zwaaien. Met een vleugje metallic oogt een eenvoudige ‘jeans met sweater-look’ meteen een stuk interessanter.

Minicrossbody

Om je beste dansmoves tot uiting te brengen, wil je natuurlijk geen grote handtas die in de weg zit. Minimalisme is key! Gelukkig zijn compacte crossbodytassen een vaste waarde in de najaarscollecties. Van opvallende minitassen voor je sleutelbos en betaalkaart tot een wat ruimer exemplaar waarin je ook je andere feestessentials kwijt kan, in lieflijk barbieroze of stoer zwart met studs, kettingen en ander opsmukwerk... Voor ieder wat wils.

Clutch

Een clutch blijft met stip dé ultieme feesttas, maar op een wilde avond uit heb je de handen het liefst handenvrij. De meeste handtassenontwerpers hebben die boodschap gelukkig begrepen. Heel wat clutches komen tegenwoordig met een afneembare schouderriem. Zo draag jij je clutch bij de start van de avond stylish in hand en klik je er wat later snel je riem aan om de dansvloer onveilig te maken. In gewatteerd leer, lekker donzig of met een knalprint? Kiezen is verliezen.

