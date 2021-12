Zijn we het (kerst)feesten verleerd? Experts lichten toe. “We zijn gewoon geraakt aan het comfort thuis”

Even leek het alsof we dit jaar een ‘kantelkerst’ kregen, waarbij we weer vrij konden kiezen tussen bescheiden of uitgebreid vieren. Ondertussen manen experts ons toch weer aan om het klein te houden. Maar misschien had je sowieso al geen zin in jingle all the way. Twee (sociaal) psychologen lichten toe waarom het goed mogelijk is dat we het feesten (tijdelijk) verleerd zijn. En waarom dat zowel gunstig als nefast kan zijn. “Onze gezondheid gaat erop vooruit als we vaker plezier maken.”