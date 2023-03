Zijn koppels die klef doen in het openbaar gelukkiger? Expert: “Je creëert een vicieuze cirkel”

Hoe word je oprecht gelukkig? Deze 3 filosofen weten het. “Prestige en meer geld geven maar een tijdelijke boost”

Ben jij gelukkig? Ons land staat op 17 in de wereldranglijst van gelukkigste landen: er is dus nog werk aan de winkel. Deze 3 vrouwelijke filosofen kunnen helpen, op deze Internationale Dag van het Geluk. Zij fileerden hun geluk en kunnen nu helder aanduiden wat we goed en niet goed doen in onze zoektocht naar voorspoed. “Dit is een valstrik waar velen in trappen, nu we sociale media hebben.”