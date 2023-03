“Zijn hunkerende blik die me niet loslaat en dan een intense kus.” 40 Vlamingen over hoe ze begeerd willen worden

Hoe hoor, voel of merk jij het liefst dat er naar jou verlangd wordt? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 38.300 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Wanneer zij echt initiatief neemt en niet gewoon hint dat ze zin heeft.”

Lessen voor thuis: “Veel koppels hebben een geheime taal ontwikkeld”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Elke Vlaming vindt het fijn om te voelen dat er naar hem of haar verlangd wordt. Het voelt als een compliment. Of een bevestiging.

Uwe vertelt dat ze veel verschillende reacties heeft gekregen. Het eerste wat haar opvalt, is dat er een kracht zit in oogcontact. “Ogen zijn de vensters van de ziel, zeggen mensen weleens. Een blik is oprecht. Het straalt interesse uit, kan zinderend en broeierig zijn. Dat voel je tot in je kleine teen.”

Ook fysieke prikkels komen vaak naar boven. “Veel vrouwen vinden het fijn om te voelen of te zien dat een man een erectie heeft. Een duidelijker teken dat iemand naar je verlangt, is er niet. Maar ook simpele aanrakingen doen ’t hem. Zeker als ze intimiteit uitstralen, zoals een zachte streling of een stevige knuffel die langer dan een minuut aanhoudt”, zegt Uwe.

En laten we een heerlijke, intense kus niet vergeten. “Vaak nemen we daar in de sleur des levens weinig tijd voor en houden we het bij een vluchtige zoen op de mond. Terwijl een passionele kus die lang aanhoudt zo’n sterk effect heeft: het is bewezen dat het de liefdeshormonen in de lucht stuwt. Grijp dat moment om de verbinding aan te wakkeren en elkaar knikkende knieën te geven.”

Quote De reacties tonen dat sexting niet ingewik­keld moet zijn. Wat we nog het liefst horen, zijn simpele dingen. Uwe Porters

Je merkt: voelen dat iemand naar je hunkert heeft te maken met alledaagse dingen. Ook sexting hoort daarbij. “Als het gaat over verlangens opwekken en verbale communicatie, denken veel mensen daar meteen aan. Of aan foto’s of filmpjes en berichten die tot de verbeelding spreken. Maar de reacties tonen dat het niet ingewikkeld moet zijn. Wat we nog het liefst horen, zijn simpele dingen. Ik mis je, ik zie je graag, ik denk aan jou, ik wil u of ik verlang naar jou. Zulke berichten vergeten we soms naar elkaar te sturen, omdat ze bijna vanzelfsprekend zijn, maar ze prikkelen net enorm.”

“Enkele koppels hebben zelfs een secret language ontwikkeld”, merkt Uwe op. “Iemand reageerde: ‘Als mijn partner een bericht stuurt en voorstelt om een kop koffie te drinken, weet ik hoe laat het is.’ Dat is toch tof? Een geheime taal is niet noodzakelijk. Een gesprek over wat elkaar opwindt en welke signalen we graag oppikken, is dan weer wél de moeite waard.”

