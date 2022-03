Zijn er meer deuren of wielen in de wereld? Er is een wereldwijde discussie aan de gang

Zijn er meer deuren of wielen op onze planeet? Het is een heel onschuldige, zelfs absurde vraag, en toch wordt er wereldwijd over gedebatteerd. Wat denk jij: ben jij #teamdoor of #teamwheels?

De bal ging aan het rollen met een tweet van een zekere Ryan Nixon. Hij vertelde dat hij enkele dagen geleden een domme discussie had met zijn vrienden, dus hij riep de hulp in van Twitter. “Wat denken jullie: zijn er meer deuren of wielen in de wereld?” Nogal onverwachts werd zijn poll megapopulair - hij kreeg bijna 224.000 reacties.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al snel raakte het vraagstuk verspreid op andere socialemediaplatformen. Gebruikers van TikTok, Twitter, YouTube en Reddit: iedereen is volledig in de ban. Misschien hoor je zelfs collega’s aan de koffiemachine erover praten. Op zich niet zo gek, want in tijden met heftige nieuwsonderwerpen snakken we allemaal naar iets luchtig.

Team ‘doors’ versus ‘wheels’

Het gaat zelfs zo ver dat de debatvoerders zich in twee groepen hebben gesplitst: team doors versus team wheels. Alle twee hebben ze hun eigen theorieën. Vele TikTokkers halen bijvoorbeeld aan dat auto’s vier wielen hebben, maar meestal ook vijf deuren. Of ze verwijzen naar alle deuren in de honderden en duizenden kantoorgebouwen. Sommigen tellen zelfs de deuren van liften, openbare toiletten, koelkasten, brievenbussen, wasmachines, kluizen en zelfs adventskalenders mee.

(Lees verder onder de video.)

♬ original sound - Icy Trey @kimyesupremacy now imagine thousands and thousands of sky scrapers worldwide… #teamdoors Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al valt er ook wat te zeggen voor de andere zijde. Even de hashtag #teamwheels ingeven op TikTok of Twitter, en je krijgt talloze voorbeelden te lezen. Aan koffers hangen bijvoorbeeld wieltjes, maar ook aan bureaustoelen, stofzuigers, fietsen, skateboards ... en denk maar aan de lades in kasten die op wieltjes rollen. Enkele Twittergebruikers vermelden zelfs dat LEGO jaarlijks 381 miljoen wieltjes maakt om te verwerken in z'n speelgoed. Je kan het dus zo gek niet bedenken, of het telt mee.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe zit het nu?

Het is alleszins voer voor een leuke discussie tijdens de lunch of op café. Maar is er ook een antwoord? Als we kijken naar de oorspronkelijke vraag van Ryan, kiest een nipte meerderheid voor wielen (53,6 procent). Voor een sluitend antwoord hoeven we alleszins niet te rekenen op de wetenschap.

“Op zich is het haast onmogelijk om wetenschappelijk te bepalen of er meer deuren of wielen zijn”, meent Martijn Peters, de wetenschapsexpert van VTMNIEUWS en HLN. “Alles hangt namelijk af van wat er voor jou onder een deur of een wiel valt. Tel je kastdeuren mee als een deur? En wat met speelgoedwielen? Alleen LEGO al produceert er honderden miljoenen per jaar. Ik vrees dat we het antwoord nooit zullen weten. In ieder geval ... ik ben team wiel.”

Wat denk jij?

Poll Zijn er meer deuren of wielen in de wereld? Deuren

Wielen Zijn er meer deuren of wielen in de wereld? Deuren (30%)

Wielen (70%)

Lees ook: