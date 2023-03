Zijn crèmes met koper dé ondergewaardeerde remedie tegen rimpels? Esthetisch arts verheldert

We worden om de oren geslagen met producten die zouden helpen tegen rimpels, maar het enige ingrediënt dat je echt nodig hebt om ze tegen te gaan is koper. Zo klonk het in een artikel op de website Mind Body Green. Klopt dat wel? Esthetisch arts Joren Brassine legt uit hoe koper smeren in zijn werk gaat en waar je op moet letten. “We gaan het pas echt aanraden in dit geval.”

Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam. Je houdt die dus beter gezond. Hoe dan? Daar helpen mineralen bij, waarvan sommigen door onze huid worden opgenomen. “De huid is een semipermeabel orgaan”, steekt esthetisch arts bij Clinique Dermatologie Gent Joren Brassine van wal.

“Dat wil zeggen dat de huid sommige bestanddelen wel en anderen niet kan opnemen. Koper kan onze huid bijvoorbeeld wél op nemen. Zo speelt de huid een belangrijke rol bij de balans van mineralen en dergelijke in ons lichaam.”

In de beauty-industrie kwamen de jongste jaren enkele ingrediënten op de proppen die een must zijn voor een strakke en egale huid. Denk aan de collageentrend, vitamine C of retinol. Allemaal helpen ze bij rimpels. Voeg daar nu dus ook koper aan toe. “Want dat bestanddeel absorberen we goed”, gaat dr. Brassine verder.

Waarom je koper moet overwegen. “Het doet 3 dingen voor de huid”

Het eerste voordeel van koper is dat het je huid collageen doet aanmaken. “Als je ouder wordt, treden verschillende veranderingen op in de huid. De hoeveelheid collageen en elastine, de belangrijkste bouwstenen voor de huid, gaan verminderen. Koper stimuleert een bepaald enzym dat opnieuw zorgt voor aanmaak van deze noodzakelijke bouwstenen”, vertelt dr. Brassine.

Quote Net als met andere skincare producten is het belangrijk om op tijd te beginnen smeren, liefst al tussen 20 en 30 jaar. Esthetisch arts Joren Brassine

Daarnaast heeft koper nog twee functies. Het kan helpen bij het verstevigen van de huid en ontstekingsremmend werken bij wondjes. “Ten eerste is koper belangrijk voor de aanmaak en het stabiel houden van verschillende bouwstenen van de huid. Ten tweede heeft het ook een biocide werking en werkt het dus ook tegen bacteriën of andere organismen.”

Dat laatste is handig om onze huid te kalmeren en genezen. “Daarom wordt het bestanddeel koper gebruikt in verschillende crèmes om onzuivere wonden beter te laten genezen.” Neem bijvoorbeeld de zalf van Uriage, voor oppervlakkige littekentjes.

Hoe check je of koper in de ingrediëntenlijst staat?

Als we het hebben over kopper op de huid smeren, gaat het eigenlijk over koperpeptiden. “Hoofdzakelijk over het zogenaamde Cu-GHK. Dat is een kleine molecule die zich sterk aan koper kan binden. Op die manier stimuleert het onder andere de aanmaak van de bouwstenen voor collageen en elastine.”

Je herkent koper dus op de ingrediëntenlijst van je serum of vochtinbrengende crème aan ‘Cu’ of ‘Cu-GHK’. Zoals bij deze serum van Sephora. Koper gaat ook goed samen met vitamine C en hyaluronzuur.

Quote Je huid dagelijks reinigen, hydrateren en beschermen tegen de zon, blijft even belangrijk. Joren Brassine

Moeten we dan vanaf nu elke dag koperzalf smeren tegen rimpels? Dr. Brassine: “Door eenmalig een serum of crème met koper te gebruiken zal je huid niet onmiddellijk jong en stevig worden. Net als met andere skincareproducten is het belangrijk om op tijd te beginnen smeren, liefst al tussen 20 en 30 jaar. Voor een goede anti-aging skincare is het verder nuttig om de huid dagelijks goed te reinigen, hydrateren en zonbescherming aan te brengen.”

Maar deze behandelingen werken nog beter tegen rimpels

“Koper is een veilige stof. Er worden slechts zelden nevenwerkingen gezien na contact. Zelfs bij crèmes die tot twintig procent koper bevatten, zijn er geen negatieve effecten op de huid.” Schaden berokkenen doet koper dus niet, maar doet het ook écht goed voor je velletje? “Koper is een goed product, maar we gaan dit slechts in beperkte gevallen aanraden.”

“Als het gaat om anti-agingbehandelingen zijn er veel krachtigere en effectievere methoden. Denk maar aan peelings, microneedling of laserbehandelingen. En ook retinol, een afgeleide van vitamine A, is de gouden standaard als anti-aging ingrediënt. Retinoïden hebben het krachtigste effect op collageen en is het wetenschappelijkst onderbouwd. Over koper is er op heden minder bewijs. Een kopercrème zullen we in onze praktijk meestal alleen maar tippen om beperkt wondherstel te bevorderen”, sluit de arts af.

