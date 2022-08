Ziek door je borsten? Kim wilde van haar D-cup af: “Niemand had me over de ‘borstimplantatenziekte’ verteld”

Cool, chic, ‘Copencore’: niet de Parijze­naars, maar de Denen zijn tegenwoor­dig onze stijlvoor­beel­den

Keken we vroeger naar Parisiennes voor mode-inspiratie, dan spieken we nu steeds vaker bij onze Scandinavische vrienden. Vooral de Denen, die net Stockholm Fashion Week achter de rug hebben, staan bekend om hun smetteloze looks met precies de juiste portie klasse. ‘Copencore’, zo werd het stijltje door de Amerikaanse Vogue gedoopt, is cool, chique én effortless. Leer het ons, alsjeblieft!

13 augustus