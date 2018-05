Zeven vrouwen vertellen waarom ze hun vriend bedrogen Margo Verhasselt

29 mei 2018

13u09

Bron: The Cut 0 Nina Wanneer een relatie stuk loopt omdat een partner ontrouw is geweest, is er een duidelijke slechterik in het verhaal: de bedrieger, degene die een belofte brak en waarschijnlijk ook meerdere harten. Maar er zijn zoals altijd twee kanten aan het verhaal, waarom gingen ze eigenlijk vreemd? Wat duwde hen over de streep? Zeven vrouwen doen hun boekje open over waarom zij een scheve schaats reden.

1. "Mijn man wou maar een keer per maand seks, en vertikte het om romantisch te zijn. We waren 20 jaar getrouwd en gewoon scheiden zou te erg geweest zijn voor de kinderen." - Jennifer, leerkracht, 43.

2. "Ik had vier jaar lang een lange afstandsrelatie. We waren jong en hadden nog niet zo veel geld dus zagen elkaar maar zeven keer per jaar. Daarbovenop hadden we een jaar lang geen seks tijdens het laatste jaar van onze relatie. Hij stuurde altijd sms'jes naar vrienden die toevallig meisjes waren. Ik geloofde gewoon niet dat hij een jaar lang geen seks had, dus ging ervan uit dat hij mij bedroog, daarom besloot ik enkele datingapps te downloaden. De dates volgden en niet veel later belandde ik met een jongen in bed. Onze relatie is gewoon uitgedoofd. Nu ik erop terugkijk zou ik willen dat ik sterk genoeg was geweest om onze relatie te beëindigen wanneer ik dacht dat hij vreemd ging, maar ik was te bang om hem kwijt te raken." - Morgan, technologie marketeer, 25.

3. "Ik heb al alle vriendjes die ik had bedrogen (op een of andere manier), dus ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik niet bedrieg omdat ik ongelukkig ben. Ik ben meestal wel heel gelukkig in mijn relatie. Het voelt gewoon niet altijd alsof ik degene ben die mijn vriendje bedriegt, want je bent met twee. Oké, ik weet dat het nu overkomt alsof ik de schuld op iemand anders steek. Maar het zit zo: wanneer ik vreemd ga, voldoe ik gewoon mijn behoeftes. Ik doe het niet om hem terug te pakken of om hem te kwetsen, het ligt ook niet altijd aan het feit dat ik iets mis. Ik wil het gewoon doen, dus doe ik het ook.

Er komt altijd een bepaald moment, waarop ik absoluut mijn eigen gevoelens boven die van hem moet plaatsen. Mijn intentie is nooit iemand kwetsen. Ik wil gewoon seks. En ja, als je het echt wil weten, ik heb geweldige seks met mijn huidige vriendje. Hij doet me nergens te kort. Bedriegen zorgt er niet voor dat ik mijn vriend minder graag zie, maar er iets zo iets spannend en sexy aan in bed duiken met iemand nieuw. Je bent nerveus, hebt bang dat iemand je kan betrappen, en het voelt gewoon anders. Daarnaast vind ik het concept van seks hebben met mannen waarmee ik totaal geen relatie heb verslavend. Wanneer je single bent, ga je meestal niet langer om met mannen waarmee je jezelf niet in een relatie ziet. Dat is anders als je al een relatie hebt. De seks is beter, want de druk is minder."- Laura, verpleegster, 26.

4. "Het was in the heat of the moment. Ik was dronken en mijn vriend was al even wat afstandelijker tegen mij. Ik miste zijn aandacht en het gevoel om gewild te zijn." - Melissa, marketing coördinator, 24.

5. "Ik kwam op seksueel vlak niet aan mijn trekken in mijn relatie." - Anisa, operations manager, 45.

6. "Wraak. Ik was jong, 25 jaar, en wist dat mijn relatie op de klippen ging lopen. Hij had me al bedrogen en ik deed mijn best om het terug beter te maken, maar hij deed gewoon geen moeite meer. Liegen, mij in de steek laten, het kon hem niet schelen wat er met ons zou gebeuren. Ik was zo boos dat ik met iemand anders het bed deelde. Twee weken later ben ik verhuisd, niet veel daarna zag ik hem met het meisje waarmee hij mij bedrogen had. Dus achteraf gezien had ik zeker geen spijt. Het was de eerste en enige keer dat ik iemand bedrogen had." - Linda, leerkracht, 42.

7. "Ik was depressief en stond onder heel veel druk, ik nam antidepressiva om door deze periode te komen. Ik had een fulltime job, zorgde voor de kinderen, deed het huishouden, betaalde de rekeningen. Het was gewoon niet eerlijk verdeeld. Mijn man deed wat hij wou na zijn werkuren en alle verantwoordelijkheden vielen op mij. We hebben uren ruzie gemaakt, gediscussieerd, maar er veranderde niets. De medicatie gaf mij opnieuw energie, ik ging opnieuw uit, kreeg meer aandacht en begon meer te drinken. Niet veel later begon ik een affaire en kreeg ik te horen dat ik bipolair was, en dat zorgde ervoor dat ik terug met mijn voeten op de grond kwam. Alleen overleefde mijn relatie van 18 jaar het niet." - Christy, secretaresse, 43.

Meer over Melissa

Laura

Jennifer

Linda

Anisa

Christy

samenleving

familie