Zetten artsen in de verloskamer te snel de schaar in de vagina? Expert: “Mentale impact ervan niet onderschatten”

Heel veel vrouwen krijgen tijdens de bevalling een knip: met een schaar maakt de verloskundige bij de vagina meer ruimte voor de baby. “Maar het herstel daarvan is langer en pijnlijker en vaak is er niet eens een heel goede reden voor”, zegt vroedvrouw Margot van Dijk. Hoeveel pijn doet het, kan je je dokter tegenhouden en waarom is een scheur beter? De experte beantwoordt 7 vragen.

Als we moeten kiezen tussen een scheur of een knip: welke van de twee?

Verloskundige Margot van Dijk: “Je kunt niet zwart-wit stellen dat een van de twee in alle situaties altijd beter is. Maar in principe zou ik zeggen: een scheur. Met een knip voer je een ingrijpende medische interventie uit, je knipt de vagina door en daarmee de bekkenbodemspier, clitoraal weefsel en andere delen van de vagina. Het wordt gedaan om meer ruimte te creëren voor de baby, net zoals een scheur zorgt voor meer ruimte. Zelf heb ik al ruim vijf jaar geen knip gezet.”

“Maar voordat die knip wordt gezet, weten we niet of het gaat scheuren. Meestal scheurt er alleen een stukje van de huid, of kunnen andere houdingen ervoor zorgen dat een scheur wordt voorkomen. Of je zet een knip, en er komt alsnog een scheur op de plek waar je hebt geknipt. Ik ben zelf erg terughoudend met die interventie, omdat het herstel ervan langer en pijnlijker is en omdat er niet vaak een hele goede reden is.”

Toch wordt de knip vaak gezet?

Verloskundige Margot van Dijk: “Ja. Bij de baring van een eerste kind krijgt gemiddeld 30 procent van alle vrouwen een knip, en bij het volgende kind gemiddeld 8 procent. Dat percentage is hoger wanneer je klinisch bevalt, dan met je eigen verloskundige. Terwijl bewezen is dat de uitkomsten van zo'n knip niet beter zijn. Er zijn per regio gigantische verschillen en zelfs per zorgverlener, wat het gebrek aan bewijs bevestigt. Als we wisten dat het betere uitkomsten zou geven, zou iedereen het hetzelfde doen. Dat is niet zo, en dat is raar.”

Doet dat niet ongelofelijk veel pijn, een schaar in je vagina?

Verloskundige Margot van Dijk: “Het wordt verdoofd, net zoals bij de tandarts. Dat is in een minuutje gebeurd. De knip zelf voel je niet. Wel wordt de knip vaak gezet terwijl je in een pijnlijkere houding ligt, op je rug. Ik vind het een goed voorbeeld van hoe raar we de geboortezorg soms hebben vormgegeven: we laten vrouwen plat op hun rug met hun knieën in hun oksels persen, zodat er maximale druk op het perineum staat, dat op deze manier makkelijker scheurt. Om dat dan weer te voorkomen, zetten we snel een knip. Bovendien geven baby’s eerder afwijkende harttonen als de moeder op haar rug ligt, wat een aanleiding is om snel ruimte te creëren.”

Als vrouwen op handen en knieën persen of op hun zij is er minder kans om uit te scheuren. Een warme washand op het perineum kan ook goed helpen. Waarom proberen we dat niet eerst, voordat we de schaar in iemands vagina zetten, met alle langetermijngevolgen van dien?”

Herstel je goed van een knip?

Verloskundige Margot van Dijk: “Ja, na zo’n zes weken ben je vaak goed hersteld. Maar niet altijd. Er zijn veel vrouwen die last blijven houden van hun bekkenbodem. Ze ervaren problemen bij het vrijen, bij plassen en er zijn ook vrouwen die psychische klachten krijgen: ‘Mijn vagina is opengeknipt en nu ben ik incontinent of geniet ik niet meer van seks, komt dat wel goed?’ We moeten niet onderschatten hoe ingrijpend dat is.”

Quote Zoveel tijd win je niet met de knip. Verloskundige Margot van Dijk

“Ook als de knip niet in overleg is gezet heeft dat impact. Ik vind dat we de knip moeten zien als een heel serieuze medische interventie. Het baringsproces ermee versnellen terwijl het kind niet in nood is, is geen goede reden. Zoveel tijd win je niet. Ik zou willen dat er beter wordt gekeken naar de gevolgen van de knip op langere termijn. Laten we even stilstaan bij wat deze handeling betekent: met een schaar iemands vagina openknippen.”

En hoe zit het met die scheur?

Verloskundige Margot van Dijk: “Bij een sub- of een totaalruptuur is de kans op langetermijnklachten groter. Dat type ruptuur komt maar bij een klein percentage vrouwen voor: 1,3 tot 3,3 procent. De meeste vrouwen krijgen een eerstegraads- of tweedegraadsscheur. Bij een eerstegraadsscheur is de huid gescheurd, bij een tweedegraads zijn ook de bekkenbodemspier en vaginawand een stukje gescheurd. Dat herstelt snel en goed, vaak binnen twee weken. De wond is rafeliger dan bij een knip, waardoor het makkelijker aan elkaar groeit.”

“Een (sub)totaalruptuur wordt dan weer heel secuur en steriel gehecht door een gynaecoloog, wat ook bijdraagt aan een goed herstel. Bij een knip heb je een glad snijvlak dat weer aan elkaar moet groeien en dat is door iemand anders gezet, wat de kans op bacterieoverdracht vergroot. Daardoor is de knip gevoeliger voor infectie.”

Quote Bespreek met je zorgverle­ner welke houdingen helpen om knippen te voorkomen en spreek af dat ze alleen knippen als jij toestem­ming geeft. Verloskundige Margot van Dijk

“Wondherstel is altijd afhankelijk van de gezondheid van de persoon, maar over het algemeen ben je na zes weken goed genezen. Je kunt ook prima zelf even kijken na twee weken, dan ziet het er vaak alweer normaal uit. Vrouwen hebben vaak in hun hoofd dat hun hele vagina onherstelbaar is veranderd in een soort ontplofte egel. Dat is niet zo. Ga in die eerste weken niet in bad zitten of op een harde plank, laat de wond af en toe drogen aan de lucht en neem rust, dan herstelt het vanzelf.”

Kun je nog iets doen om beiden te voorkomen?

Verloskundige Margot van Dijk: “Bespreek met je zorgverlener, die je echt vertrouwt, welke houdingen helpen om knippen of scheuren te voorkomen en spreek af dat ze alleen knippen als jij goed geïnformeerd bent en toestemming geeft. We weten dat de perineummassage bewezen ineffectief is, dus dat hoef je niet te doen. Het kan voor vrouwen wel fijn zijn om het gebied op die manier al aandacht te geven. Het vaginaweefsel wordt onder invloed van het hormoon relaxine vanzelf wijder en soepeler, daar kun je op vertrouwen.”

Zijn er vrouwen die een extra groot risico lopen?

Verloskundige Margot van Dijk: “Praatjes over paardrijdende vrouwen die met hun gespierde bekkenbodems vaker scheuren kun je vergeten, veel sporten geeft je niet meer kans op een scheur als je gaat bevallen. Ik heb ook weleens naar een vagina gekeken en gedacht: hoe gaat dit ooit passen? Maar het past.”

