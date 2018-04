Zet één goed doel op mijn stoep, en ik ben verkocht Ankes column Anke Michiels

22 april 2018

16u03 0 Nina Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: NINA’s journaliste Anke vertelt.

Je kan er donder op zeggen: belt er iemand aan in het midden van de dag, dan is het om me iets aan te smeren. En dus kan je maar beter stevig in je schoenen staan, zo in de eigen deuropening. Tegen energieleveranciers of telecomboys leerde ik inmiddels kordaat te zijn: nee, bedankt, en deurtje toe. Ook wie mij een goddelijk woord komt aanbieden, is eraan voor de moeite. Zelfs de mededeling ‘Maar het is nooit te laat, mijn kind’ geloof ik niet. Maar zet één goed doel of iets van geldinzameling op mijn stoep en ik ben bij voorbaat verkocht. Al heeft niet iedereen het even goed met me voor.

