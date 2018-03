Zet de verstuiver aan de kant: de origineelste manieren om parfum te dragen MV

26 maart 2018

14u00

Bron: Marie Claire UK 1 Nina Een lekker geurtje kan je dag goedmaken. Maar het is tijd om die oude vertrouwde verstuiver misschien eens even aan de kant te laten staan. Er zijn zo veel leuke en vooral originele manieren om parfum te dragen. Ontdek ze samen met ons.

Wanneer iemand parfum zegt, dwalen je gedachten hoogstwaarschijnlijk meteen af naar die typische parfum fles die bij jou ergens in de badkamer staat. Maar wist je dat er tegenwoordig veel meer manieren zijn om parfum op te doen? Van haarmist tot parfum in een potje. Er is keuze genoeg, de vraag is alleen: welke is jouw favoriet?

Parfum haar mist

Je komt van de kapper en je haar ruikt alsof je net 10 uur in een veld met hemelse rozen gelegen hebt. We kennen het allemaal, alleen lukt het ons jammer genoeg niet om dit hemelse genot thuis te evenaren. Mogen we je voorstellen: haarmist. Voeg een beetje exclusiviteit toe aan je dagdagelijkse leven. Je haar is bijzonder goed in het behouden van geurtjes, wat wil zeggen dat je er ook niet zoveel van nodig hebt. 1 keer over je lokken spuiten in de ochtend is genoeg voor een zalige geur de hele dag.

Solid Parfum

Parfum in vaste vorm die je overal mee naartoe kunt nemen? Het bestaat anno 2018. De crèmige textuur is gemakkelijk aan te brengen met de vingers en smelt op de huid.

Parfum borstel

Geen fan van crèmes en liquide texturen? Er is voor ieder wat wils. Byredo ontwierp een Kabuki borstel waarmee je parfum als poeder kan aanbrengen. De borstel is perfect om mee te nemen in je handtas en komt in drie verschillende geuren: Bal d'Afrique, Gypsy Water en Blanche.

Parfum olie

Gemakkelijkste manier om parfum te verspreiden? Wanneer het werkelijk overal zit. Kom je uit de douche, breng dan een parfum in olievorm aan. Het is rijkelijk, hydraterend en laat een mooie gloss op de huid achter.