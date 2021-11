Zes Vlamingen die zonder angst ‘anders’ durven zijn in onze hokjesmaatschappij. “Als ik één lotgenoot kan inspireren, is mijn missie geslaagd”

Voorproef­je van NINA met Max Colombie: “Het is zo bevrijdend om niet aan de verwachtin­gen te voldoen”

Dat het hem niet meer kan schelen hoe andere mensen over hem denken. Daar is Max Colombie (30) te oud voor geworden. De singer-songwriter van Oscar and the Wolf laat zich niet langer in de vakjes van man of vrouw duwen. “Ik heb me nog lang ingehouden, maar nu ben ik niet bang meer om eerlijk te tonen wie ik ben.”

12 november