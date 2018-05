Zes types heteroseksuele mensen die toch in bed kruipen met iemand van hetzelfde geslacht Liesbeth De Corte

14 mei 2018

11u09

Bron: Tonic Vice 0 Nina Ken je het woordje bi-schierig? Dat wil zeggen dat heteroseksuele mensen toch nieuwsgierig zijn naar een seksueel avontuurtje met iemand van hetzelfde geslacht. Dat beweren Amerikaanse wetenschappers, die tegelijkertijd zes verschillende types onderscheiden.

Arielle Kuperberg en haar onderzoeksteam trommelden meer dan 24.000 studenten van 22 verschillende colleges en universiteiten op. Een groot deel van hen had recent nog een one night stand achter de rug. Opvallend: van alle mannen die met een andere kerel in bed waren gekropen, beschouwt een op acht zich als heteroseksueel. Bij vrouwen is dat een op vier. Via een analyse van de karaktertrekken konden de wetenschappers al die bi-schierige mensen in zes groepen onderverdelen.

De eerste en grootste groep zijn de studenten die simpelweg op zoek zijn naar ‘iets anders’. Zij hebben echt genoten van het avontuurtje en zien stiekem een relatie met de bedpartner wel zitten. De kans is groot dat het niet de eerste keer was dat ze seks hadden met iemand van hetzelfde geslacht en waren tijdens de daad ook niet dronken. Waarschijnlijk zijn deze mensen gewoon nog niet uit de kast gekomen als bi.

Groep twee was simpelweg dronken en nieuwsgierig. Ze vonden het gerampetamp best leuk, maar niet mindblowing. Het zijn eigenlijk gewoon vrije vogels die te diep in het glaasje gekeken hebben en willen experimenteren. Een relatie zit er voor hen niet in.

In tegenstelling tot de vorige twee types, hebben deze mensen niet écht genoten van hun vrijpartij, al is vrijpartij een groot woord. Zij hebben hun seksuele ontdekkingstocht beperkt tot zoenen, knuffelen en ‘voelen’. Of zoals ze in Hollywoodfilms zouden zeggen: ze zijn niet verder geraakt dan second base.

Groep vier bestaat uit mensen – vooral vrouwen – die wat aandacht willen. Ook bij hen blijft het beperkt tot zoenen, en meestal doen ze het ook voor de verbaasde snoet van andere mensen. De reden? Ze doen het meestal om iemand anders jaloers of net opgewonden te maken.

De mensen uit de vijfde groep lijken sterk op die uit de eerste. Ze hebben echt genoten van het avontuurtje en dromen van een verdere romance, maar die biseksualiteit strookt niet met hun geloof.

Last but not least: de meest conservatieve groep van allemaal. Dit zijn meestal mannen die hun seksuele geaardheid baseren op hun religie en traditionele ideeën. Ze geloven dan ook dat homoseksualiteit ‘verkeerd’ is. In tegenstelling tot mensen uit de vorige groep, willen ze dan ook geen relatie met hun one night stand.