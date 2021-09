Zelf je spiraal verwijderen? Probeer deze nieuwe TikTok-hack vooral niet zelf uit

Op het platform TikTok duikt een bizar fenomeen op onder jonge meisjes. Het lijkt haast onwerkelijk, maar ze tonen hoe ze eigenhandig op enkele seconden hun spiraaltje verwijderen. Een spiraaltje is een anticonceptiemiddel dat door een dokter wordt ingebracht om zwangerschap tegen te gaan of menstruele klachten te onderdrukken.

TikTok-gebruiker Mikkie Gallagher maakte een video waarin ze haar ‘DIY’ verwijderingstechniek toont. Hoewel ze uitdrukkelijk aanhaalt dat ze geen medisch advies geeft, lijkt ze het klusje op enkele seconde te klaren. Ze toont aan haar 25.000 volgers hoe ze haar spiraaltje in enkele tellen met een paar operatiehandschoenen verwijdert. Onder de video stromen reacties binnen die, hoe kan het ook anders, erg uiteenlopend zijn.

De hashtag #IUD (Intrauterine device of spiraaltje in de baarmoeder) die onder de video gebruikt wordt, toont video’s van vrouwen die, net zoals Mikkie, hun spiraaltje thuis verwijderen. Daarnaast toont de hashtag ook video’s van vrouwen die bewust hun bezoekje bij de dokter vastleggen als signaal naar andere vrouwen.

Do not try this at home

Is je spiraaltje zelf verwijderen echt zo’n slecht idee? Gynaecologe Mariline Gebruers vindt van wel. Je zou om te beginnen al erg handig en precies moeten zijn. “Een spiraal is niet zoals een tampon. Bij een tampon hangt het dikkere draadje naar buiten, zodat je hem zelf gemakkelijk kan verwijderen. Een spiraal zit in de baarmoeder, erg diep dus, en daar geraak je met je vingers niet aan.” Het is onmogelijk volgens de dokter. “Wel is het zo dat het draadje van de spiraal vaak wat langer wordt gelaten zodat de dokter het makkelijker kan terugvinden tijdens het verwijderen. We gebruiken daarvoor een tangetje”, verduidelijkt gynaecologe Mariline. “Je zou zo’n tien centimeter hoog moeten gaan in de vagina en twee of drie vingers moeten gebruiken om grip te kunnen krijgen op het draadje van een spiraal.”

Volledig scherm © ThinkStock

Wanneer je dan effectief tien centimeter diep zou geraken met je drie vingers dan is het nog moeilijk om het erg fijne nylon draadje te voelen en te vinden. “De enkeling die in staat is om het draadje te vinden en vast te grijpen, staat vervolgens een pijnlijke procedure te wachten”, waarschuwt de gynaecologe. “Het uittrekken van een spiraaltje gaat immers gepaard met de nodige pijnlijke krampen en schommelingen in de bloeddruk. Je kan je echt wel zwakjes voelen hierdoor.”

Een vreemde kick

De gynaecologe raadt het eigenhandig verwijderen van je spiraal als zorgverlener absoluut niet aan. “Ik vind het zelfs erg raar dat meisjes dit zouden doen voor de kick.” Niet alleen de vreemde kick verbaast haar, ook vindt ze het een complete verspilling van anticonceptie. “Een spiraaltje kost gemiddeld zo’n 145 euro, prijzig dus. Je kan een spiraal ook zelf niet opnieuw inbrengen. Het plaatsen van een spiraal kan enkel door een arts gedaan worden”, sluit de gynaecologe af.

