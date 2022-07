Zeg niet single, maar ‘self-partnered’: Waarom er meer vrijgezellen zijn dan ooit

Er zijn meer vrijgezellen dan ooit: tegen 2060 zal zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Maar single zijn is niet langer sneu. Steeds meer mensen zien de liefde van hun leven in de spiegel. Relatietherapeute Barbara Veldt: “Oude vrijsters zijn nu happy singles , waardoor vrouwen durven los te ­breken uit die traditionele kaders.”

Sinds de Britse actrice Emma Watson drie jaar geleden haar relatiestatus omschreef als ‘self-partnered’, kwam de single positivity ­movement in een stroomversnelling. Terwijl het vrijgezellenbestaan vroeger nog gezien werd als een mistroostige situatie waar je (heimelijk) tegen wil en dank in bent beland, is het vandaag een krachtige ­uiting van zelfverwezenlijking. Woorden als ‘vrijgezel’, ‘alleenstaand’ en ‘ongetrouwd’ leggen de ­nadruk op het feit dat er iets mist. We noemen het liever ‘solo’, ‘bewust single’, of ook: ‘sologaam’.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Actrice Emma Watson noemt zichzelf ‘self-partnered’ © GC Images

“Het gezin als hoeksteen van de samenleving verkruimelt”, zegt relatietherapeut Barbara Veldt. “En dat heeft vooral gevolgen voor vrouwen. Van een positief zelfbeeld tot kinderen opvoeden: het besef groeit dat je geen gezin nodig hebt om te slagen in het leven. Oude vrijsters zijn nu happy singles, waardoor vrouwen durven los te ­breken uit die traditionele kaders. Maar aangezien de samenleving altijd sneller evolueert dan onze geïnternaliseerde overtuigingen, zijn veel vooroordelen over het vrijgezellenbestaan helaas nog niet van de baan.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Relatietherapeut Barbara Veldt © RF

Vrijgezellig

Harvard-professor Bella DePaulo, auteur van Singled Out en zelf bewust single, doet al decennialang onderzoek naar die stereotypering en stigmatisering van singles. Haar meest opvallende conclusie? In tegenstelling tot wat veel mensen denken, lopen getrouwde personen een ­grotere kans om geïsoleerd en teruggetrokken te leven dan vrijgezellen: “Koppels kijken vooral naar elkaar, omdat ze denken dat dat zo hoort: ze dragen vaak oogkleppen en leven in een bubbel.”

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram A post shared by Anne (@drumchik84) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens gedragswetenschapper Paul Dolan, die Happy Ever After schreef, zijn mannen wel degelijk gelukkiger in een huwelijk, maar geldt dat niet voor vrouwen. Vrouwelijke singles leven bovendien langer dan getrouwde moeders. Het singlesleven blijkt dus vrijgezellig. “Cijfers staven dat singles niet allemaal op zoek zijn naar onbezonnen plezier, maar dat ze net vaker vrijwilligerswerk en avondles volgen en ook heel zorgzaam zijn”, zegt Bella DePaulo. Ze stelde vast dat bewuste singles betekenisvol werk meer waarderen dan getrouwde mensen, en dat ze een hechtere band hebben met hun ouders, broers en zussen, vrienden, buren en collega’s. Vrijgezellen maken anno nu meer kans om ‘een gevoel van voortdurende groei en ontwikkeling als persoon’ te ervaren. Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: volgens Paul Dolan durven verwachtingen over het huisje-boompje-beestje-ideaal het geluk van single vrouwen weleens in de weg te staan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Trouwen zonder partner

Sommige sologamisten treden trouwens wel degelijk in het huwelijksbootje, maar dan met zichzelf. Zo ook een cliënte van Barbara Veldt. “Je belooft tijdens zo’n niet-wettelijk erkend zelfhuwelijk dat je jezelf nooit in de steek zal laten en dicht bij jezelf zal blijven. Tijdens die symbolische ceremonie vier je jouw grenzen, je zelfrespect en het ­geloof in jezelf.”

Quote Er is een groot verschil tussen een ‘ja’ omdat je jezelf wil beschermen tegen pijn en verdriet, en een volmondige ‘ja’ tegen jezelf uit liefde. Relatietherapeut Barbara Veldt

Maar is trouwen met jezelf echt de ultieme daad van zelfliefde, of is het een verregaand voorbeeld van onze individualistische samenleving? Critici zijn alvast niet mals voor sologamisten: ze noemen het zelfhuwelijk egoïstisch, een product van een groeiende narcistische cultuur. Dat het een vorm van empowerment zou zijn, slaan ze in de wind. “Zelf geloof ik in sologamie als bewuste keuze”, zegt Veldt. “Maar het risico bestaat dat sommigen zich achter het begrip verschuilen, terwijl ze eigenlijk gewoon bang zijn om zich aan iemand te binden. Er is een groot verschil tussen een ‘ja’ omdat je jezelf wil beschermen tegen pijn en verdriet, en een volmondige ‘ja’ tegen jezelf uit liefde.”

Ja, ik wil mij De Amerikaanse Erika Anderson, die met zichzelf trouwde, noemt haar zelfhuwelijk een ‘act of rebellion’ tegen de status quo: ze weigert toe te geven aan de ‘verplichting’ om als volwassen vrouw een romantische relatie te hebben. Sophie Tanner, auteur van Reader, I Married Me, beloofde zichzelf eeuwige trouw als ‘commitment tot zelfcompassie’: “Hoe meer je jezelf kan liefhebben, des te beter ben je in staat om anderen te accepteren, lief te hebben en te begrijpen.”

Lees ook: