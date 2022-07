Zeemos smaakt verschrikkelijk, maar is een nieuwe wellnesshype. Dokter Servaas licht toe of het écht zo gezond is

Erover lopen voelt glibberig en het wordt ook wel eens het onkruid van de zee genoemd. Zeemos, underdog van de natuur, wordt volop geprezen om zijn uiteenlopende gezondheidsvoordelen. Voor we ons volproppen met supplementen, poeders of gel van het goedje - met een nogal, speciale smaak - gingen wij aankloppen bij dokter Servaas Bingé. “Zeemos is heel laag in calorieën en vet, maar bevat toch een groot palet vitaminen en mineralen.”

Aloë vera-sap, uienthee, chlorofyl, ... Videoplatform TikTok wijst ons voortdurend op gezondheidsboosters waarvan we niet eens wisten dat we ze nodig hadden. De laatste nieuwe om aan dat lijstje toe te voegen: zeemos. TikTokkers zijn lyrisch over de voordelen van het natuurfenomeen. Op de applicatie werd de hashtag al meer dan 284 miljoen keer bekeken.

Verdikkkingsmiddel

“Zeemos is een soort alg die in het water groeit, vooral in de oceaan tussen Noord-Amerika en Europa”, begint Bingé. “Het werd in de voedingsindustrie gebruikt als verdikkingsmiddel. Vandaag wordt het gebruikt als supplement en in gels en poeders, er zijn zelfs gummies van beschreven.”

Zeemos zou, volgens heel wat TikTokkers, zorgen voor meer energie, een stralende huid, regelmatige maandstonden en een betere darmgezondheid. Kortom: een wondermiddel met uiteenlopende voordelen. Klopt dat ook? Bingé: “We moeten altijd voorzichtig zijn met het toewijzen van heel veel verschillende gezondheidsvoordelen aan één product of middel.”

Wat zit er in zeemos?

Het voedingsprofiel van de nutriënten die in zeemos zitten is wel vrij gunstig, volgens Bingé. “Het bevat vooral eiwitten, maar ook koolhydraten en een beetje proteïne. Wat er het meeste inzit, is ijzer en magnesium, naast een hele hoop antioxidanten - dat zijn zaken die onze cellen beschermen van schade. Samenvattend: zeemos is heel laag in calorieën en vet, maar bevat toch een groot palet vitaminen en mineralen.”

Quote In vitrostu­dies met proefdie­ren suggereren dat zeemos bevorde­rend is voor hartgezond­heid, de schild­klier, ons immuunsys­teem, gewichts­ver­lies en darmen. Dokter Servaas Bingé

“Aangezien het uit de zee komt, is het ook een goede bron van jodium, wat goed is voor onze schildklier. Studies op dieren tonen ook aan dat het onze immuniteit zou kunnen bevorderen. Door de vezels die zeemos bevat, en door het feit dat zeewieren een goede bron zijn van levende bacteriën, zal het microbioom of de darmflora en mogelijk ook gewichtsverlies ondersteunen. Sommige studies toonden ook aan dat het slechte cholesterol zou verlagen, maar dat moet nog verder onderzocht worden. In-vitro-studies met proefdieren suggereren ook dat het bevorderend is voor hartgezondheid, de schildklier, immuunsysteem, gewichtsverlies en darmen. Maar het ging dan om studies naar zeewier in het algemeen, niet specifiek zeemos. Kortom: er is nog meer onderzoek nodig.”

Ook hangt het aantal nutriënten dat aanwezig is in zeemos af van de plaats waar het gegroeid heeft. “Het kan heel hoge levels van jodium, maar ook zware metalen bevatten en dat willen we natuurlijk niét in ons lijf. We hebben nog geen zeemos gevonden dat toxische levels bevat, maar weet wel dat het kan. Afhankelijk van de plaats waar het zeemos geoogst wordt, hebben we een beeld van welke stoffen erin zitten.”

“Ter conclusie: zeemos kan zeker een aanvulling zijn in een gevarieerd dieet”, besluit Bingé. Wél moet je dan een ijzeren maag hebben, want het goedje blijkt niet zo lekker te smaken.

