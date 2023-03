Zeeman is voor het eerst ‘eerlijk’ over spotgoedkope kleding. Maar dat kan gevaarlijk zijn

“Krijgt de maker van deze sweater wel fatsoenlijk betaald?” Of: “Hoeveel water kost het maken van dit T-shirt?” Op alle vragen die klanten zich stellen bij spotgoedkope kleding, geeft kledingmerk Zeeman nu een antwoord. Bij duurzaamheidsplatform COSH! zijn ze sceptisch over de nieuwe campagne: transparantie is mooi, maar dit kan ook misleidend zijn.

Het is een hot topic in de kledingindustrie, duurzaamheid. En maar goed ook, want fast fashion staat nog altijd in de top vijf van ’s werelds grootste vervuilers. Steeds meer grote modemerken willen tonen dat ze zich daarvan bewust zijn. Het probleem? Meestal doen die bedrijven gewoon aan ‘greenwashing’: ze doen enkele minimale inspanningen, smeren die breed uit in hun advertenties, maar zetten hun vervuilende praktijken verder.

Zeeman wil het duidelijk over een andere boeg gooien. Het spotgoedkope modemerk pakt niet uit met de zoveelste duurzame ingreep. In plaats daarvan pakt het uit met eerlijkheid, naar eigen zeggen. Op de website staan nu een aantal expliciete vragen opgelijst die klanten zich bij de lage prijzen stellen. Als jouw vraag er nog niet tussen zit, kan je hem insturen en bezorgt Zeeman je een antwoord.

Volledig scherm De nieuwe campagne van Zeeman. © Zeeman

“Hoe kan een T-shirt zo goedkoop zijn?” “Dragen jullie niet heel hard bij aan de overconsumptie?” En: “Is het niet erg milieuonvriendelijk om een shirt zo ver weg te laten maken?” Het zijn drie van de dertien vragen die Zeeman al beantwoord heeft op hun website.

En Zeeman is daarbij, inderdaad, verfrissend transparant. “De werknemers bij onze leveranciers krijgen het minimumloon, maar in landen als India, Pakistan en Bangladesh is dat niet genoeg om van te leven”, schrijven ze bijvoorbeeld. Ze geven ook toe dat voor één katoenen T-shirt 2.700 liter water nodig is. “Daarom kiezen we vaker voor materialen waarvoor minder nodig is, zoals biologisch katoen.”

Hoe eerlijk is Zeeman? “Ze zeggen niks over hun garenfabrieken. Daar zijn kleine handjes nodig”

“Het verrast ons dat Zeeman zo groot durft uit te pakken met deze campagne”, zegt Niki de Schryver. Ze is founder van COSH!, het duurzaamheidsplatform dat voor de consument transparante info over kledingmerken verzamelt. “We weten van Zeeman dat ze wel goede stappen zetten. Maar die zijn nog onvoldoende om te kunnen claimen dat ze echt goed bezig zijn.”

Quote Veel mensen denken gewoon: ‘O, Zeeman is nu ook duurzaam.’ En alleen dat blijft hangen. Niki de Schryver, COSH!

Het is een trend binnen de modewereld die Niki al langer opmerkt. “Premature communicatie noemen we dat. Als een bedrijf al pocht met de stappen die het wil zetten, nog voor de resultaten er zijn. Heel kritische consumenten zullen zich daar niet door laten vangen. Maar veel andere mensen denken gewoon: ‘O, Zeeman is nu ook duurzaam.’ En alleen dat blijft hangen.”

Volledig scherm COSH!-founder Niki de Schryver. © Frank Toussaint

Want prematuur is de communicatie zeker. Annelies van COSH! onderzocht de claims die Zeeman in hun nieuwe campagne maakt. “Ze werken op dit moment naar een leefbaar loon toe in vijf fabrieken, schrijven ze. En dat willen ze natuurlijk opschalen. Gelukkig, want in realiteit werken ze met wel 407 faciliteiten samen. Die verhouding communiceren ze niet in deze campagne.”

De Schryver: “Ze werken ook aan het reduceren van kinderarbeid, en inderdaad, kinderarbeid verminderde al in de assemblagefabrieken. Maar we weten dat dat niet verdwijnt: het raakt alleen dieper verscholen in de keten. Zo communiceert Zeeman niet over hun garenfabrikanten: daar zijn net hele fijne handjes voor nodig.”

Quote Ze werken met ‘Better Cotton’ in 53,2 procent van hun kleding. Daarbij verzwijgen ze dat er nog altijd 2 kilo chemica­liën gebruikt worden. Annelies van COSH!

Het biologische katoen waar Zeeman mee wil werken, is ook niet zo koosjer. De Schryver: “Over het algemeen verbruikt dat net meer water. Minder grondwater, maar wel meer regenwater. Uiteindelijk is ook nog maar 3,6 procent van al hun katoen biologisch, als we naar cijfers uit 2021 kijken.”

“Ze werken daarnaast ook met ‘Better Cotton’ in 53,2 procent van hun kleding, dat is katoen waarvoor men 1 kilo minder chemicaliën gebruikt per kilo katoen. Daarbij verzwijgt men dat er dan nog altijd 2 kilo chemicaliën gebruikt worden. Plus, het volstaat al om maar 10 procent ‘Better Cotton’ in één kledingstuk te verwerken om dat label te krijgen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit is hét gevaar in wat Zeeman doet. “Straks denkt iedereen: ‘Shein is ook wel oké, zeker?’”

Helemaal zwart-wit is het natuurlijk niet. Zeeman onderneemt wel degelijk goede stappen, zegt Niki de Schryver. Ze scoren 32 op 100 op de COSH!-index voor duurzaamheid. Ter vergelijking: Shein scoort 2 op 100. Wie het niet breed heeft, kan dankzij Zeeman toch relatief kwalitatieve en tijdloze basics kopen. Maar de harde waarheid luidt: kleding die zo goedkoop is, kan nooit echt ecologisch en ethisch correct zijn.

“Je moet érgens een steek laten vallen om iets voor 3,50 euro te kunnen maken. Als de eindproducenten een eerlijk loon verdienen, zijn er nog genoeg mensen dieper in de keten, zoals de katoenboeren, die benadeeld kunnen zijn. Plus, 3,50 euro moedigt de consument echt niet aan om het kledingstuk lang te koesteren.”

Quote Het is goed dat Zeeman ons aanmoedigt om ons vragen te stellen bij goedkope kleding. Maar de antwoorden die ze geven zijn te vaag en geruststel­lend. Niki de Schryver, COSH!

Daarin schuilt het grootste gevaar: Zeeman doet ons straks geloven dat alle spotgoedkope kleding duurzaam kan zijn. “Zij zeggen: ‘Ons shirt kost 3,50, maar we kunnen dat wel ecologisch en ethisch doen hoor!’ Het helpt ook niet dat Zeeman vorig jaar de ‘ABN Amro Sustainable Retailer of the Year’-prijs won. Triest, want de mensen thuis zullen denken: ‘Nou, dan zal een H&M of een Shein ook wel oké zijn, zeker?’ Daar ben ik bang voor.”

“Het is goed dat Zeeman ons aanmoedigt om ons vragen te stellen bij goedkope kleding. Maar de antwoorden die ze geven zijn te vaag en geruststellend. Hoe ze nu werken, is echt nog niet oké. En dat vertellen ze niet”, zegt de Schryver.

Lees ook: