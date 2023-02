“Ze vrijen om hun partner niet kwijt te raken.” Expert bespreekt 5 misvattingen over aseksuele mensen

Lange liefde kent 8 simpele regels. “Een liefdescy­clus kent deze vier belangrij­ke fases”

In de liefde raak je weleens het noorden kwijt. Een goed kompas is het nieuwe boek van de hyperpopulaire lifecoach Jay Shetty: op basis van oude wijsheden van hindoes en moderne wetenschap stelde hij acht regels op voor een vlotter parcours in de liefde. Zie ze als heldere do’s en don’ts voor wie in relaties vaak de mist in gaat. “Op de juiste manier ruziemaken is een van de belangrijkste factoren in lange liefde.”