Zatte feestjes met de ‘Bevergem’-crew en kussen met de zus: de stoute kantjes van actrice Isabelle Van Hecke

Tanja Dexters antwoordt op 10 kerstvra­gen. “Tot mijn 30ste schoof ik bijna elk jaar met een ander vriendje aan tafel”

In ‘Alex Agnew’s Fear Factor’ op Play 4 zie je binnenkort Tanja Dexters (45) bezig. Na enkele tegenslagen is ze klaar om te stralen aan de feestdis. Als amuse vertelt ze over de tongkus met haar tweelingzus en over Frank Verstraeten, de ex-baas van de beruchte dancing Zillion, wiens kus ze al eens afwees. Als dessert verklapt ze iets over een bijzonder ritje in de politiecombi. “Ik kom van de familie Dexters. (lacht) Wij feesten graag met een glas in de hand.”

21 december