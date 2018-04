Zara introduceert augmented reality in 120 winkels en ook in België MV

11 april 2018

10u58

Bron: Vogue Nederland 0 Nina Vanaf 12 april kan je in 120 geselecteerde Zara-winkels gebruik maken van een augmented reality-app. De Zara-winkel op de Meir in Antwerpen is daar een van.

Wat doet de app nu juist?

De augmented reality-app van Zara gaat informatie over de werkelijkheid op je smartphone heen leggen. Anders dan bij virtual reality dus. Wanneer je de app gebruikt in de winkel, zie je nog alle mensen en voorwerpen om je heen maar er wordt extra informatie weergegeven. De Zara-app zal gedurende twee weken in april de kans geven om modellen op je scherm te tonen die de looks van Zara dragen.

Dit werkt ook voor de online shoppers onder ons. Leuker nog: wanneer je een pakketje van Zara gekocht hebt en het zelfs nog niet geopend hebt, kun je met de app al bekijken welke spullen er in de doos zitten en deze dan delen via sociale media.

Met dit project zet Zara stappen richting een gigantisch nieuwe digitale strategie, waarbij ook robots als winkelhulp zouden komen kijken. Je kan de app downloaden via ITunes en Google Play.