Zara Home brengt collectie uit met Vlaamse architect van Kanye West: “Mijn meubelstukken passen in elke woonkamer”

De bekroonde Belgische architect en interieurontwerper Vincent Van Duysen (60) lanceert morgen een lijn voor Zara Home. De collectie telt twintig items en zal overal ter wereld beschikbaar zijn. Daarmee dringt de Vlaamse ontwerper in heel wat gewone huiskamers binnen, al krijg je de man niet zo snel meer omvergeblazen. Hij is de ontwerper én een goede vriend van rapper Kanye West.

Vincent Van Duysen: geen onbekende naam in de wereld van de architectuur. Zijn bureau bevindt zich in Antwerpen en spitst zich toe op grote projecten, zoals poepchique residenties verspreid over Vlaanderen. Maar Van Duysen ontwerpt eveneens strakke gebouwen over de hele wereld, van New York tot een residentiële toren in Saudi-Arabië. En ja hoor, ook de privéwoning van Kanye West staat op zijn palmares. Die laatste is zelfs een goede vriend van hem.

Het betere verjaardagscadeau

En daar blijft het niet bij: Van Duysen is ook nog interieurontwerper. Van trendy koffieservies voor het Belgische designmerk Serax tot de bekende ‘Pablo-stoel’ van B&B Italia. In 2016 werd hij ook creatief directeur van het Italiaanse luxelabel Molteni&C. Alleen een samenwerking met een ‘fast fashion’-merk zoals Zara stond nog niet op het lijstje.

Volledig scherm Een item uit Vincents collectie bij Zara Home. © François Halard

Tot nu, want zijn zestigste verjaardag leek een geschikt moment. “Ik voelde me klaar om mijn fysieke en mentale archieven te herbekijken. En om mijn DNA te analyseren en toe te passen op Zara Home”, staat er in een persbericht te lezen. De architect blikt voor deze collectie dus terug op de laatste dertig jaar van zijn werk.

Hoe je de stijl van onze landgenoot uit Lokeren het best beschrijft? Een blik op zijn Instagrampagina maakt al snel veel duidelijk. Van Duysen laat zich typeren door een minimalistisch design met subtiele aardtinten die dicht bij de natuur aanleunen. En dat is in deze Zara Home-collectie niet anders.

Van sofa’s, loveseats en krukjes tot bureautafels en lampen: de collectie heeft het allemaal. Het zijn stukken met een hoog zen-gehalte. Daarnaast stralen ze ook luxe uit. “Alle producten zijn ontworpen om de tand des tijds te doorstaan. Het is een duidelijk tegengif voor de cultuur van eenmalig gebruik die al zo lang wordt omarmd”, aldus het persbericht.

Zara Home: is dat wel chic genoeg?

Wat de items nog gemeen hebben met elkaar? Ze zijn een weerspiegeling van Van Duysens vorige huizen. “Het voelt als thuiskomen: de afmetingen, zintuiglijke aspecten en de look en feel weerspiegelen allemaal mijn werk”, legt de architect uit. “Mijn DNA versmelt met Zara Home.”

Volledig scherm © François Halard

We kennen het Spaanse merk Zara natuurlijk als laagdrempelig, maar toch werkten ze al eerder samen met de wereldtop. Het is wel de eerste keer dat ze met een externe designer in zee gaan voor een meubelcollectie. “Mijn meubelstukken passen in elk soort woonkamer, waar ook ter wereld”, zegt Van Duysen nog.

De collectie wordt in op 30 juni online gelanceerd. Je zult de stukken ook kunnen shoppen in enkele Zara-winkels. Hoeveel je ervoor neertelt, is nog niet bekend, al beginnen de stukken volgens ‘The New York Times’ aan 299 dollar of zo’n 282 euro. Wij geven je hieronder alvast een voorproefje. Shop ze!

Volledig scherm © François Halard

Volledig scherm © Frederik Vercruysse

Volledig scherm © Frederik Vercruysse

