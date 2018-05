Zara, H&M en Topshop doen mohair in de ban na gruwelmishandelingen Natasja de Groot Margo Verhasselt

04 mei 2018

08u36

Bron: AD.nl 8 Nina Modegiganten als Gap, H&M, Zara en Topshop stoppen uiterlijk in 2020 met de verkoop van kleding waar mohair in is verwerkt. Daarmee reageren ze op de gruwelbeelden van geiten die zwaar mishandeld worden op Zuid-Afrikaanse boerderijen.

Mohair, gemaakt van het haar van angorageiten, wordt gezien als de luxe variant van wol en wordt vaak gebruikt in truien, jassen en sjaals. De belangrijkste producent wereldwijd is Zuid-Afrika, zo'n beetje de helft van de totale productie komt uit dat land.

Voor de internationale dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) reden om eens een bezoek te brengen aan twaalf geitenboerderijen in Zuid-Afrika. Hoewel dit niet representatief is voor de hele sector noemen de onderzoekers de uitkomsten verontrustend.

Tijdens hun onderzoek stuitten zij op ernstige dierenmishandeling. Zo is op videobeelden te zien hoe medewerkers de dieren over de grond sleuren en ze op hun kant smijten. Ook hoor je soms geiten huilen als ze worden geschoren. Daarnaast blijken lang niet alle dieren de scheerbeurt te overleven.

Op termijn

Grote kledingketens als Zara, Topshop en H&M hebben geschokt gereageerd op de videobeelden en hebben toegezegd te zullen stoppen met de verkoop van kleding waar mohair in is verwerkt. Overigens zal het wel even duren voordat de allerlaatste mohairvezel uit de winkelrekken is verdwenen.

H&M zegt tegen 2020 mohair uit alle 4.700 winkels geweerd te hebben. "Een geloofwaardige standaard bestaat niet. Daarom hebben we besloten uiterlijk in 2020 mohairvezel uit ons assortiment te bannen", zegt een woordvoerder van H&M tegen de Washington Post.

Ook bij Zara zullen pas tegen 2020 geen mohairkledingstukken meer worden verkocht. In een reactie zegt een woordvoerster van Inditex (het moederbedrijf van Zara) dat het bedrijf zich heeft gecommitteerd aan de afspraak om geen nieuwe kleding meer in te slaan die mohair bevat.

Gap (ook bekend van Banana Republic en Old Navy) weert kleding met mohair vanaf de lente volgend jaar. Arcadia Group (waar Topshop onder valt) zegt te stoppen met de verkoop van nieuwe kleding waarin mohair is verwerkt.

Konijnen

Vijf jaar geleden deden de grote kledingketens wol van angorakonijnen in de ban. Dit massale besluit volgde op de schokkende beelden die PETA naar buiten bracht van levend gevilde konijnen. Op de beelden was te horen hoe de dieren krijsten van de pijn terwijl hun vacht van hun lijf werd getrokken.

De reportage van PETA kan je hier bekijken. De beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.