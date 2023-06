Zara (24) en Emma (23) zijn jong én mantelzorgers. “Maar ik zou het gek vinden om betaald te worden”

De beste kus en zwaarste kater van radiostem Michèle Cuvelier. “We dronken Duvels met een rietje”

Radiostem Michèle Cuvelier (31) brengt verslag uit van de festivalzomer voor Canvas en StuBru. In haar jongere jaren was ze zelf een feestbeest, verklapt ze in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. Met sigaretten, whiskey, Duvels met rietjes en een buitenlands lief als attributen. Tegenwoordig spendeert ze haar geld liever aan andere koek. “Het is pokkeduur. Maar ik heb het nodig.”