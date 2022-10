Zangeres Zap Mama ruilt New York in voor Brussel: “Die bakker in de Marollen heeft de beste limoencake”

Zangeres Marie Daulne (58), die je waarschijnlijk kent als Zap Mama, woonde jarenlang in New York. Onlangs verhuisde ze terug naar Brussel, voor een nieuwe start. Soms mist ze de Big Apple - “als ik eraan denk, is het een diepe sneer door mijn hart” - maar dat gevoel probeert ze te counteren door haar weekends vol te plannen met wandelingen, galerijbezoeken en een brunch met haar loved ones .

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen. Lees hier alle inspirerende verhalen.

“Het eerste wat ik doe in het weekend, is mijn loved ones uitnodigen en een grote brunch organiseren. Mijn zoon woont nog thuis, mijn dochter woont in Berlijn. Als zij er beiden zijn, is dat het mooiste wat er is. Iedereen brengt zijn eigen specialiteit mee. Ik ga bijvoorbeeld elk weekend naar een bakker in de Marollen die fantastische limoencake heeft. Die deel ik uit aan iedereen die dat weekend langskomt. We spelen gezelschapsspelletjes, we eten en er wordt ongelooflijk veel gelachen.”

Quote Kunst is voor mij echt een manier om op reis te gaan.

“Daarna wandelen we uren door de stad. In de Blaesstraat heb je de ene galerij na de andere met verschillende kunstwerken en expo’s, en ik stop overal. Kunst is voor mij echt een manier om op reis te gaan. Ik kijk naar een werk en gebruik mijn verbeelding. Dan hoor ik muziek, zie ik bewegingen, kom ik op plaatsen en bedenk ik een heel verhaal.”

“Ik wil mijn kinderen hetzelfde aanleren. We stoppen vaak bij een restaurantje om te lunchen en voor het dessert zoeken we een andere plek op. Er zijn in de buurt zoveel kleine winkeltjes en bars die continu veranderen: ik hou ervan om die nieuwe tentjes te ontdekken en elke keer iets anders te proberen. Verder wandelen we naar Parc ­d’Egmont of toon ik vrienden het uitzicht op Brussel vanaf de Mont des Arts.”

“Wandelen in deze buurt is een geschenk. Het is hier multicultureel en je kan zijn wie je bent. Toch mis ik de weekends in New York. Als ik eraan terugdenk, is het een diepe sneer door mijn hart. We leefden daar een ander leven. We hielden er ook altijd een brunch op zondag in toffe tentjes: een ritueel dat we meenamen naar België. De laatste vijftien jaar koos ik ervoor om een plekje voor mij alleen te hebben. De liefde speelt zich nu daarbuiten af. Maar ik hang continu aan de lijn met vrienden van over de hele wereld. En mijn zoon brengt ook heel wat mensen mee naar huis. Ze komen in zijn zelfgebouwde studio muziek maken. Dan doe ik graag mee. Mijn huis moet een plek zijn voor creativiteit, zeker in het weekend.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met dank aan Inside-out Photo Art Gallery voor de locatie.

Lees ook: