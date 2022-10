Zangeres Pauline Slangen (20) van ‘Regi Academy’ over liefde, illegale ID’s en dronken zijn. “Ik ben een halve vent”

Zangeres Pauline Slangen (20) won het vorige seizoen van ‘Regi Academy’ op VTM 2 en ook haar eerste single zonder Regi ‘Uit Mijn Hoofd’ scheert hoge toppen. Daar drinkt ze al eens een paar shotjes limoncello op, geeft ze toe wanneer ze onze stoute vragen beantwoordt. Of ze beloont zichzelf met een andere guilty pleasure . “Ik ben shopverslaafd. Per maand bezoek ik zeker zeven keer een winkel om iets te kopen.”

Wat is jouw irritantste eigenschap als je dronken bent?

“Ik begin te praten tegen mensen die ik niet ken en dingen te vertellen die er niet toe doen. De volgende dag krijg ik selfies toegestuurd waarvan ik denk: oei, dat weet ik niet meer.”

Welke kus blijft je bij?

“Mijn allereerste. Ik wist niet hoe het moest, dus had ik op internet vooraf alles opgezocht. Uiteindelijk draaide het toch op een grote blunder uit. Ik was veertien, het was met mijn eerste vriendje, en hij deed het nu ook niet supergoed.”

Wanneer had je de kater van je leven?

“Tijdens de uitzendingen van ‘Regi Academy’ nodigde ik vrienden uit om naar de aflevering te kijken. We dronken goed door en gingen nog op café om shotjes limoncello te drinken. Mijn papa kwam me de volgende ochtend oppikken en vlak ervoor gaf ik nog over. Ik liet die dag in-ears maken om op te treden, en daarvoor spuiten ze een gel in het oor. Die druk kon ik niet aan, dus ging ik alweer overgeven.”

Van welke beslissing heb je spijt?

“Van al die limoncello’s. Daarvan heb ik het zitten de volgende dag.”

(Lees verder onder de foto.)

Wat was jouw grootste miskoop?

“Ik ben shopverslaafd, maar ik draag gelukkig elk stuk dat ik koop. Per maand bezoek ik zeker zeven keer een winkel om iets te kopen, en ook online shop ik nog. Nu ik dat hardop zeg, klinkt het wel heel erg.”

Wie was jouw laatste vakantieliefde?

“Nicholas, op zijn Engels. Dat was vijf jaar geleden in Kos. Hij kwam uit Stockholm en was zo’n mooie jongen. Na onze vakantie hebben we elkaar nog een jaar berichtjes zitten sturen, heel tof. Maar het mocht niet zijn. Te jong zeker? (lacht)”

Welke uitdaging wil je nog aangaan?

“Ik heb aan mezelf beloofd dat ik een marathon wil lopen. Dat zal ik me nog beklagen, want ik heb de jongste tijd niet veel kunnen sporten. Als ik nu opnieuw begin met trainen, zie ik wel tegen wanneer het me lukt.”

Wat heb je nog nooit in een magazine verteld over jezelf?

“Mensen denken dat ik een écht meisje-meisje ben, maar eigenlijk ben ik een halve vent. Thuis draag ik het liefst een hoodie en een trainingsbroek. Ik heb ook vooral jongensvrienden en kan niet goed overweg met meisjes en hun drama. Ik ben daar allemaal niet zo mee bezig.”

Deed je ooit iets illegaals?

“Ik had in het middelbaar een fake id. Mijn broer is ouder en ik wilde mee met hem naar een club. Of ­onlangs op vakantie in Dubai, waar je 21 moet zijn om te mogen uitgaan, heb ik een foto van mijn pas met Photoshop aangepast. Een jaartje erbij. De buitenwipper bleef naar die foto staren en ik dacht dat ik zou hangen. Maar ik mocht binnen.”

Ben je een goede leugenaar?

“Blijkbaar wel. (lachje) Ik heb al een paar keer gelogen tegen mijn ouders als ik heel graag naar een feestje wilde. Ik bleef zogezegd bij een vriendin slapen en ze geloofden dat.”

Wat was een gênant moment op het podium?

“Ik draag sneakers, waardoor ik gelukkig nog nooit gevallen ben. Laat me dus zeker geen naaldhakken dragen. Ik ben ook bang dat mijn topje zou afvallen tijdens een optreden. Je ziet me er dus ­altijd stevig aan trekken.”

