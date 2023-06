Zangeres Kato Callebaut komt exclusief met nummer over zwangerschapsverlies. “Je draagt het voor altijd mee”

Ik ben 1 op 6Vorig jaar verloor Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. In de podcast ‘Ik ben 1 op 6’ praat ze met lotgenoten en experten. Deze week vertelt zangeres van ‘The Starlings’ Kato Callebaut (31) over haar verlies. Ze deelt ook exclusief een nieuw nummer in de podcast, niet uitgebracht, geschreven voor haar verloren kindje. “De dokter zei: ‘Het is weg’.”

“Ik ben Julie Van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren.” In haar podcast gaat Julie langs bij andere vrouwen die jammer genoeg hetzelfde meemaakten. “Net als mij, namen Kato en haar man Tom Dice niet zolang geleden afscheid van hun kindje. In de auto op weg naar Kato luisterde ik naar een nummer op hun plaat, heel herkenbaar.”

Julie heeft het over de song ‘What It’s Like To Feel Okay’. “Dat lied gaat over verlies en over anderen die niet altijd weten hoe daarop te reageren”, legt Kato uit. “Sommige vrienden keken bijvoorbeeld angstig naar me als ik de buurt van kindjes kwam. Ze wisten niet of ik er na mijn verlies wel oké mee was, maar dat ging.”

“Ik ben veel mensen verloren op korte periode. Mijn oma, mijn mama en ons kindje. Ik kon even niets schrijven, ik zat vast, het was te veel. Dat nummer is het eerste wat eruit kwam na een paar maanden niets doen.”

Zo’n verlies blijft in je DNA zitten en draag je een heel leven lang meed. Dat idee vond ik mooi: wij leven voort en tonen dat aan ons kindje. Kato Callebaut

En er is meer kwetsbare muziek. In deze aflevering hoor je exclusief een stukje van een nieuw nummer van ‘The Starlings’. Het nummer is voorlopig exclusief te horen in de Nina-podcast ‘Ik ben 1 op 6'. Voor Kato was dat best een afweging. “Er zijn voorlopig geen plannen om het volledig uit te brengen, omdat het heel droevig is. En omdat het zo persoonlijk is. Het persoonlijkste wat we ooit schreven. Maar het nummer geeft ook hoop. Ik las dat zo’n verlies in je DNA blijft zitten en dat je het je hele leven lang meedraagt. Dat idee vond ik mooi: wij leven voort en tonen dat aan ons kindje.”

Blijven overgeven en je zwanger voelen, ook al groeit er niets meer

Kato verloor haar kindje op het podium. “Ik was fysiek zeven weken zwanger, maar de baby groeide al even niet meer. Vlak voor ik moest optreden, zag ik bloed op het toilet. Niet veel. Ik heb dat niet tegen Tom kunnen zeggen, want we moesten meteen het podium op.”

Die avond deden we nog een show, voor de organisa­tie van sterren­kind­jes. Na dat weekend zei de dokter op controle effectief: ‘Het is weg’ Kato Callebaut

“’S morgens had ik door dat iets niet juist was. Je voelt dat. Die avond deden we nog een show, voor de organisatie van sterrenkindjes. Achteraf gezien had ik dat niet moeten doen, want ik heb daar superveel zitten huilen en dat was mentaal zwaar. Na dat weekend zei de dokter tijdens een controle: ‘Het is weg’.”

Fysieke pijn had Kato niet, maar haar lichaam bleef denken dat ze zwanger was. “Dat is echt raar”, vertelt ze in de podcast. “Ik moest zo veel overgeven. Dat hield aan toen ik het kindje al verloren was. Terwijl jij weet dat er niets meer is om ziek voor te zijn.”

Na de helse reis, het nieuwe geluk

Zwanger worden was sowieso al een hele reis voor Kato en Tom. “We probeerden eerst enkele maanden, zonder succes. Toen het wel lukte, zei mijn huisdokter me meteen: ‘Hou er rekening mee dat het altijd kan misgaan.’”

Volledig scherm Tom en Kato van The Starlings. © Instagram: wearethestarlings

De kinderwens van Kato en Tom bleef, al besloten ze even te wachten om het opnieuw te proberen. “Omdat ik angstig was en paniekaanvallen kreeg op het podium. Als je een kindje maakt, moet je helemaal oké zijn. Maar ik was te bang en dat nam de bovenhand.”

“We hadden ook door dat het niet vanzelf ging lukken; door mijn auto-immuunziekte maak ik kleine eitjes aan.” Uiteindelijk koos het koppel voor een fertiliteitsbehandeling. “Dus startten we een traject in Gent, en na een helse reis is het geluk ons toch gegund.”

Ondertussen kondigden Tom en Kato inderdaad aan dat ze een kindje verwachten. “De angst is niet helemaal weg. Ik laat me soms toe om een halfuurtje per dag te stressen, verder probeer ik ervan uit te gaan dat het goed gaat”, sluit de zangeres af.

Volledig scherm Julie Van den Steen en Kato Callebaut. © Boundbreakers

