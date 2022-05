Zangeres Florence getuigt over haar anorexia. Expert geeft tips voor de omgeving. “Vermijd bepaalde opmerkingen”

Celebrities Een iconische Marilyn Mon­roe-jurk, Stromae en een catsuit met donsdeken: dit zijn de strafste looks van het Met Gala

Afgelopen nacht vond hét mode-evenement van het jaar plaats. Op het Met Gala in New York poseren de grootste sterren jaarlijks in de allermooiste outfits op de trappen van het Metropolitan Museum of Art. Het thema dit jaar luidt ‘In America: An Anthology of Fashion’. Hoewel heel wat celebrities alles uit de kast haalden, was het toch vooral Kim Kardashian die met de aandacht ging lopen. De realityster leende een iconische jurk van Marilyn Monroe, waarvoor ze maar liefst 7 kilo moest afvallen.

3 mei