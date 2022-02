Zanger Metejoor over onverwacht geluk: “Ik wilde nooit pluspapa worden. Nu vind ik het geweldig”

Zanger Metejoor gaf in zijn vorige job mensen gezondheidsadvies. Maar nu hij als succesvol artiest werkt, lapt hij dat advies zelf volledig aan zijn laars. Tot drie uur ’s nachts muziek maken in de Ardennen om dan vroeg paraat te staan voor een persdag is voor de ‘1 op een miljoen’-zanger geen uitzondering meer. Hij leeft zijn droom, al ondervond hij ondertussen ook de rauwe randen van het artiestenleven. “Toen ik voor mijn optreden in ‘The Voice van Vlaanderen’ te horen kreeg dat mijn opa euthanasie wilde, heb ik voor het eerst moeten denken: ‘The show must go on’.”